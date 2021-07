F4 US: Gabriel Fonseca encara desafio em Brainerd pela quarta etapa

Gabriel Fonseca desembarca nos Estados Unidos para o quarto desafio da temporada da Fórmula 4 Americana, no Brainerd Internacional Raceway. Fonseca ocupa o nono lugar no campeonato e espera avançar na tabela de classificação.

Vice-campeão da Fórmula Delta em 2020, o brasileiro esteve presente seis vezes no top-10 das corridas em sua primeira temporada completa.

Será a primeira vez que Gabriel Fonseca compete no circuito de 13 curvas e 2.5 milhas, localizado em Minnesota.

Durante o fim de semana serão disputadas três provas com 30 minutos de duração, sendo duas no sábado e uma no domingo. O grid de largada da corrida 1 será definido em um treino classificatório, para as demais provas o grid será definido pela melhor volta de cada piloto na corrida anterior.

A etapa de Brainerd da F4 US tem transmissão ao vivo pelo aplicativo SVRA.

“Chego nesta quarta etapa bem preparado, tenho intensificado os treinos físicos e diferente de Mid-Ohio, venho acompanhado do meu coach, Fabio Carbone. Então espero não só me manter entre os dez melhores do campeonato, mas também me aproximar dos líderes.”

F1 2021: Todos os DETALHES do CARRO DE 2022, Hamilton "DESTRUIDOR", o 'SACRIFÍCIO' da Ferrari