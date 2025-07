Gabriel Gomez anota mais um pódio na F4 Italiana em Mugello

Único brasileiro no grid da F4 Italiana, Gabriel Gomez garantiu neste sábado mais um troféu. Ele foi segundo colocado na corrida 1 em Mugello e quinto na segunda prova com o carro #78 da equipe US Racing. Nas duas, o catarinense recebeu a bandeira quadriculada nas mesmas posições em que havia largado.

As duas baterias em Mugello foram interrompidas com interferências do carro de segurança, que abreviaram oportunidades de ataque do brasileiro aos pilotos da equipe Prema.

Pela manhã, Gomez duelou com o japonês Kean Nakamura Berta em duas ocasiões, com a mais clara logo na tomada da curva 1 após a largada. Nas relargadas, o concorrente foi sagaz para neutralizar ataques do campeão da Winter Series.

Na largada pela manhã, o piloto da equipe fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher emparelhou depois de tracionar melhor no apagar das luzes e atacou por fora, mas Nakamura defendeu bem a posição colocando o carro no meio da pista.

A margem oscilou na casa de 1.5s nas primeiras voltas e caiu para zero na volta 4, quando foi ativado o Safety Car para resgatar um carro que perdera a roda e estava parado no trajeto.

Após o resgate, a luz verde foi acionada na abertura da volta 5, com menos de 18 minutos restando para a abertura da volta final. Gomez reagiu bem à aceleração do líder e tentou entrar no vácuo na reta de mais de 1km, mas não teve a oportunidade de atacar na freada da curva 1. A prova então entrou em sua segunda metade com o mesmo panorama da primeira e Gomez em torno de 1s atrás do líder, com idêntica vantagem sobre o terceiro colocado.

Então o Safety Car precisou intervir novamente, para neutralizar o pelotão enquanto um carro atolado numa das caixas de brita de Mugello era resgatado pela equipe de serviço.

A bandeira verde veio na abertura da volta 14 e desta vez Gomez conseguiu entrar no vácuo de Berta, que precisou defender a liderança na curva 1. No mesmo trecho, atrás, houve contato entre dois competidores que acabaram na área de escape, sem a necessidade de retorno do Safety Car.

Na última volta Gomez estava próximo de Berta na linha de chegada, mas sem a possibilidade de ataque na curva 1 pela amarela dupla. Ele então seguiu o japonês até a bandeirada, a 0.775s do piloto da Prema. Alex Powell, americano da equipe R-Ace integrante do programa de desenvolvimento da Mercedes, foi terceiro. Emanuele Olivieri e Luka Sammalisto completaram o top5.

Na corrida 2, a briga de Gomez foi com o americano Sebastian Wheldon. Novamente a principal oportunidade se apresentou na tomada da primeira curva. Foram duas chances claras, com o piloto junior da Andretti bloqueando roda na segunda.

Na abertura da volta 4, Gomez enquadrou Sebastian Wheldon no fim da reta e iniciou ataque. Mas a disputa foi interrompida após uma batida mais forte entre dois outros concorrentes, o que precipitou o ingresso do carro de segurança.

A relargada veio na abertura da volta 7, com pouco mais de 15 minutos restando no cronômetro regressivo. Gomez ensaiou ataque sobre Wheldon e ficou à mercê de Nakamura, mas fechou a porta para o líder do campeonato.

Eis que começou a garoar em alguns trechos da pista, acrescentando drama à corrida. Mas a prova prosseguiu sem nova entrada do Safety Car. Então no início da volta 12 Gomez novamente atacou Wheldon, que deixou a trajetória externa para o brasileiro na tomada da curva 1 e bloqueou roda tentando se defender de toda forma.

Na penúltima volta, outra vez houve contato entre dois competidores de meio de pelotão no fim da reta, demandando a entrada do Safety Car, que permaneceu na pista até a bandeirada. Alex Powell ganhou de ponta a ponta, seguido pelo chinês Newman Chi e pelo holandês Reno Francot.

