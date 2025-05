Neste domingo (25), o brasileiro Gabriel Gomez venceu a corrida final da etapa de Vallelunga da Fórmula 4 Italiana. O campeão da WinterSeries de 2025, que havia conquistado dois pódios no sábado, partiu do quarto lugar do grid e, com uma performance consistente, garantiu a vitória no campeonato mais forte da modalidade.

Como a quantidade de inscritos ultrapassa o limite comportado pelas pistas, a categoria realiza suas etapas com os pilotos divididos em grupos com baterias eliminatórias. Por isso, a corrida final contou somente com os competidores mais rápidos de todo o final de semana.

Partindo do quarto lugar do grid, Gomez, correndo pela US Racing, equipe fundada pelo ex-Fórmula 1 Ralf Schumacher, teve uma forte largada e assumiu a liderança logo na primeira volta. Na sequência, um acidente envolvendo três concorrentes obrigou a intervenção do safety car.

A relargada aconteceu faltando 15 minutos para fim. O catarinense conseguiu manter a liderança e era seguido de perto pelos rivais. Na sequência, ele começou a abrir vantagem de mais três segundos sobre o segundo colocado e, após 15 voltas completadas, recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição.

Com o resultado, brasileiro sobe à terceira colocação no campeonato de pilotos da categoria. Foto de: Fotocar13

Ao final da corrida, Gomez exaltou sua boa largada e confessou que temeu pela vitória na entrada do carro de segurança. "Fiquei um pouco tenso na relargada, mas consegui um bom ritmo. Nas primeiras duas voltas depois do recomeço os adversários estavam perto, mas o ritmo era fantástico e consegui ir abrindo pouco a pouco até o final".

"Nas preliminares, largando mas para trás ficou um pouco mais difícil, mas agora com o ritmo que tínhamos foi muito bom mostrar todo o potencial", concluiu o brasileiro, analisando sua performance no fim de semana em um geral.

Com o resultado, Gabriel Gomez subiu para o terceiro lugar do campeonato de pilotos e marca 78 pontos, 18 atrás do vice-líder, o americano Sebastian Wheldon - filho do histórico Dan Wheldon, e a 47 do ponta, o japonês Kean Nakamura-Berta. O próximo compromisso do piloto catarinense está marcado para os dias 20 a 22 de junho, na etapa de Monza da Fórmula 4 Italiana.

Confira os dez primeiros da Corrida 4 da F4 Italiana em Vallelunga:

Gabriel Gomez Emanuele Olivieri Salim Hanna Alex Powell Marcus Saeter Bart Harrison Artem Severiukhin Aleksander Ruta Luka Sammalisto Teo Schropp

