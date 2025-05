O catarinense Gabriel Gomez foi o piloto mais veloz entre os 37 competidores da Fórmula 4Italiana que representaram as principais equipes do campeonato em dois dias de testes coletivos na pista de Vallelunga.

Foram oito sessões entre terça e quarta, com os pilotos repartidos em dois grupos. O brasileiro da equipe US Racing tomou parte no grupo B e esteve entre os ponteiros em todas as sessões. No primeiro dia de atividade, ele terminou com o segundo tempo no geral, a apenas 0.068s da melhor marca do teste. Em sua melhor passagem, o campeão da Winter Series de 2025 estabeleceu 1:34.387 no traçado romano de 4.085m.

Nesta quarta-feira (14), Gomez cravou 1:34.275 na terceira sessão do dia, marca que foi a mais veloz de todas nos dois dias de atividade. Além de sair com o recorde absoluto do teste coletivo na pista que recebe a segunda etapa do campeonato, nos próximos dias 24 e 25, o competidor do carro #78 preparado pela equipe que tem como sócio o alemão Ralf Schumacher pode acumular quilometragem relevante: foram 96 voltas percorridas no primeiro dia e mais 89 nesta quarta.

Agora, munido de muitos dados e respaldado pela velocidade em todas as atividades e o melhor tempo dos dois dias de testes, o brasileiro se prepara para a etapa 2 de seu campeonato prioritário em 2025. Na estreia, em Misano, Gabriel subiu no pódio, anotou top10 na corrida 2 e acabou tocado duas vezes na final em disputas de posicão no início da corrida. Ele aparece em sétimo lugar na tabela de pontos.

"Finalizados os dois dias de testes aqui em Vallelunga antes da etapa 2 da F4 Italiana. Foram dois dias bem positivos, em que trabalhamos muito para encontrar um bom ritmo. Tivemos bons desempenhos nos dois dias e em todas as situações: simulação de corrida e de classificatório. Então acredito que iremos bastante confiantes para a semana da etapa do campeonato. Temos muitos dados para analisar e colocar tudo junto da melhor forma para a corrida. Todos na equipe fizemos um grande trabalho e acredito que viremos fortes para a etapa”, disse Gabriel.

