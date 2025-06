Gabriel Gomez é terceiro na F4 Italiana após etapa de Monza

A F4 Italiana completou neste final de semana a terceira etapa do campeonato no lendário circuito de Monza, e o jovem piloto catarinense Gabriel Gomez voltou a se destacar com atuações sólidas e combativas. Com dois pódios no sábado, o representante da equipe US Racing demonstrou mais uma vez sua consistência e maturidade, apesar de um incidente que encerrou sua participação prematuramente na última corrida da etapa.

Campeão da Winter Series de 2025, Gomez é um dos grandes nomes da temporada na principal categoria de acesso entre o kart e os monopostos. Enfrentando um grid altamente competitivo — com cerca de 40 pilotos de mais de 27 nacionalidades — o brasileiro de 18 anos ocupa atualmente a terceira posição no campeonato, somando 114 pontos.

No sábado, Gomez brilhou com duas atuações expressivas, que lhe renderam novos pódios e evidenciaram sua capacidade de atacar e defender com solidez em meio ao pelotão da frente. Já no domingo, largando da 16ª posição na terceira prova do final de semana, o piloto do carro #78 fazia uma corrida de recuperação segura e determinada.

Após escalar sete posições e chegar ao nono lugar, iniciou uma batalha direta com um adversário na curva 4. Gomez conseguiu a ultrapassagem por fora, mas ao defender a posição na curva seguinte, acabou tocado, o que resultou em um furo de pneu e no abandono da prova.

Mesmo com o contratempo, o saldo da etapa foi positivo. Gabriel somou pontos importantes e manteve-se firme no top 3 do campeonato. Ao fim de nove corridas, o catarinense já coleciona seis pódios e foi o maior pontuador da segunda etapa, em Vallelunga. Ele está agora a apenas 22 pontos do vice-líder da tabela.

“Tivemos uma etapa muito positiva em Monza. Nos testes, ainda faltava um pouco de ritmo, mas a equipe trabalhou muito e chegamos fortes para a classificação. No primeiro quali, tínhamos ritmo para brigar pela pole, mas fui atrapalhado em uma volta rápida e fechei com o terceiro melhor tempo. Já na segunda tomada de tempo, com o trânsito intenso na pista, não conseguimos encaixar uma boa volta, o que nos deixou mais atrás".

"No sábado, mostramos que o ritmo era excelente, tanto largando na frente quanto saindo de P10 e chegando a disputar a vitória. Infelizmente, na terceira corrida, um toque nos tirou da zona de pontuação. Ainda assim, conseguimos minimizar a perda de pontos em relação aos nossos concorrentes diretos e saímos de Monza com bons resultados. Fomos constantes, estivemos sempre entre os primeiros e sou muito grato à equipe pelo excelente trabalho, e a todos que me apoiam".

O próximo compromisso de Gabriel Gomez na F4 Italiana acontece entre os dias 11 e 13 de julho, no circuito de Mugello.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!