Único brasileiro do grid de 38 pilotos representando 25 nacionalidades e 12 equipes na etapa de Mugello da F4 Italiana, o catarinense Gabriel Gomez segue como protagonista do mais disputado certame de Fórmula 4 no planeta.

O representante da equipe US Racing classificou o carro #78 em segundo, quinto e quarto lugares nos grids da rodada tripla deste fim de semana, na seletiva pista de Mugello.

Gomez chegou à quarta etapa da temporada credenciado por seis pódios em nove corridas disputadas no campeonato, incluindo uma vitória e uma etapa como maior pontuador do fim de semana. Ele é o único piloto a não defender a tradicional equipe Prema que ergueu troféu de vencedor em 2025 e aparece em terceiro lugar no campeonato, atrás do japonês Kean Nakamura Berta e do norte-americano Sebastian Wheldon.

Antes do início da temporada da F4 Italiana, Gabriel disputou a Winter Series pela equipe fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher e conquistou seu primeiro título com carros de competição após uma exitosa carreira no kartismo no Brasil e na Europa.

A sexta-feira em Mugello foi dedicada a dois treinos livres e duas sessões de treinos classificatórios, em que os pilotos precisaram anotar duas voltas competitivas, uma vez que o grid 1 é determinado pelo resultado do Q1, o segundo pela ordem do Q2 e o terceiro pelo ranking da segunda melhor volta de cada um em qualquer das duas sessões.

No Q1 Gomez registrou 1:48.744, ficando atrás apenas de Berta. Sua segunda melhor volta foi 1:48.909, o que daria quarto lugar na sessão e rendeu para formação do grid da corrida 3.

O Q2 aconteceu a seguir e o brasileiro acabou atrapalhado no tráfego em duas ocasiões, cravando 1:48.934 em sua melhor passagem. O tempo foi suficiente para colocar no carro #78 por dentro na terceira fila da corrida 2, que também acontece no sábado.

Para a prova de domingo Gomez vai partir em quarto, fruto de sua segunda melhor volta no Q1. As três provas do fim de semana têm transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da F4 Italiana. Esta é a quarta etapa do calendário, temporada que passou por Misano, Vallelunga e Monza. Gomez conquistou pódios em todas as pistas e espera manter a performance em Mugello, para se aproximar ainda mais do topo da tabela de pontos.

“Tivemos um dia produtivo com bons treinos livres e classificatórios”, disse Gomez. “É uma pista muito técnica, mas que permite pontos de ultrapassagem com o carro de F4. Nosso acerto para as corridas estava bom nos testes da semana passada e vamos alinhar os últimos detalhes para avançar nas três corridas. Temos boas posições de grid em todas e potencial para lutar por pontos importantes.”

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!