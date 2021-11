Principal empresa do automobilismo brasileiro e promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou a realização da Fórmula 4 Brasil certificada pela FIA a partir de 2022 e transmitida na TV fechada do país. O acordo foi assinado em agosto na Itália por Fernando Julianelli, CEO da organizadora, e Gianfranco De Bellis, presidente da Tatuus, fabricante oficial dos carros.

O novo campeonato terá supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), cujo presidente, Giovanni Guerra, foi o responsável por elaborar todo o projeto da categoria nacional junto à FIA, etapa necessária que antecedeu as fases comerciais e logísticas.

"A Fórmula 4 foi criada pela FIA para ser o primeiro passo de jovens pilotos que saem do kart rumo à Fórmula 1", relembrou Julianelli. "Eles precisam de uma categoria que dê continuidade ao aprendizado, ao mesmo tempo em que os desenvolve nas questões profissionais do esporte."

"Havia uma importante lacuna na escala de formação de pilotos no automobilismo brasileiro, que agora estaremos preenchendo, inclusive com um carro tão novo que só estreará mundialmente em 2022. Outro ponto importante era termos aqui o mesmo equipamento usado nos principais centros. O nosso objetivo é incentivar novos talentos e dar aos nossos kartistas a oportunidade de serem preparados para competir em alto nível sem terem que morar muito jovens no exterior."

"Particularmente, eu estou muito feliz, por que de uma conversa entre a CBA e a Vicar, na etapa da Stock Car realizada em Goiânia, no primeiro semestre, tenha nascido a oportunidade de falarmos diretamente com o Gianfranco De Bellis", relembrou Guerra. "Na ocasião, eles abraçaram a ideia de imediato e, hoje, vendo mais este resultado do nosso empenho, é sem dúvida uma satisfação enorme."

"Temos a sensação de estarmos realizando o que nós viemos para fazer nessa gestão da CBA. Fico realimente feliz pelo fato de o Brasil estar preenchendo essa lacuna e mais ainda por estarmos adequando o país ao que há de mais moderno e competente no automobilismo mundial em termos de preparação de pilotos para o futuro."

A Fórmula 4 Brasil utilizará o modelo F4 T-021, segunda e ainda inédita geração do chassi fabricado pela italiana Tatuus, que deve estrear mundialmente a partir de 2022. Com um projeto orientado pelas novas especificações de segurança da FIA, os 16 carros que serão trazidos ao Brasil são dotados inclusive do halo, equipamento introduzido em 2016 pela entidade em suas principais categorias de monopostos e que desde então foi responsável por evitar ferimentos graves em dezenas de acidentes.

O motor será o Abarth-Autotecnica 1.4, com 176cv de potência e câmbio da especialista francesa SADEV de seis marchas, acionado por sistema de borboletas e eletrônica Magneti-Marelli. Os pneus serão importados, produzidos especialmente pela Pirelli.

O projeto inclui ainda uma academia formada por especialistas que instruirão os pilotos sobre temas importantes da profissão, como noções de marketing, media training, redes sociais, mecânica e eletrônica automotivas, interpretação de dados, relacionamento com a equipe, interação com engenheiros de vários campos, entre vários outros campos de aprendizado.

A divisão funcionará como preliminar da Stock Car. As corridas terão transmissão ao vivo pelo canal BandSports, Motorsport.tv e mídias da categoria principal (Facebook e Youtube).

Carro da Fórmula 4 Brasil 1 / 4 Foto de: Divulgacao Carro da Fórmula 4 Brasil 2 / 4 Foto de: Divulgacao Carro da Fórmula 4 Brasil 3 / 4 Foto de: Divulgacao Carro da Fórmula 4 Brasil 4 / 4 Foto de: Divulgacao

