Quarto colocado em Mugello, Gabriel Gomez é vice-líder na F4 Italiana

Gabriel Gomez largou em quarto em Mugello a corrida final da etapa 4 da F4 Italiana e recebeu a bandeira quadriculada na mesma posição, avançando para a vice-liderança do mais concorrido campeonato de fórmula 4 no planeta. Ele tem os mesmos 154 pontos do americano Sebastian Wheldon, com quem duelou outra vez na corrida 3. A liderança é do japonês Kean Nakamura Berta.

Único brasileiro do grid, o piloto da equipe US Racing conquistou pódios em todas as pistas por onde passou o campeonato em 2025 e esteve muito próximo de levantar mais um troféu neste domingo.

Pouco antes da largada no exigente circuito toscano, choveu obrigando alguns carros a irem para as voltas de instalação com pneus de chuva. Eles acabaram substituídos por slicks no grid, mas a condição da pista no início da corrida era muito traiçoeira, especialmente nos trechos externos.

Gomez alinhou o carro #78 em quarto no grid, por fora. Quando a luz apagou, ele reagiu bem, mas toda sua linha tinha condições ruins de tração. Imediatamente à sua frente, largando em segundo, o japonês Kean Nakamura Berta, líder do campeonato, perdeu posição para o holandês Reno Francot, que havia largado em terceiro. Em movimento similar, o americano Sebastian Wheldon, que era quinto no grid, contornou a primeira curva à frente de Gomez.

Gabriel então trabalhou para retomar a posição. Ele fez duas tentativas de ataque ao piloto junior da equipe Andretti, que deu o lado externo na tomada da curva 1 e conseguia neutralizar o assédio.

Na terceira tentativa, a manobra funcionou. Gomez entrou na reta muito próximo, no vácuo, e passou antes da freada, por fora. Aí teve a melhor trajetória para ficar por dentro na tomada da curva.

A diferença para Nakamura era de 2.5s depois de passar o americano, mas em questão de duas voltas, Gomez reduziu para menos de 2s. E a margem então ficou estável em 1.8s até a volta 13, com cerca de 5 minutos para o fim, quando Gomez alcançou Nakamura, que vinha no vácuo de Francot. Havia tempo ainda para o catarinense de 18 anos de idade lutar pelo segundo lugar na corrida.

A duas voltas do fim, Gomez enquadrou Nakamura na reta, entrou no vácuo e o japonês assumiu a linha interna. Gabriel atacou por fora, mas ficou sem a melhor trajetória para contornar à frente do concorrente.

Então o pelotão alcançou dois retardatários e o processo de aplicar uma volta nos competidores mais lentos abreviou a disputa. Alex Powell venceu novamente, seguido por Reno Francot. Nakamura completou o pódio. Gabriel e Maksim Popov, nesta ordem, o top5.

A próxima etapa da F4 Italiana acontece em Ímola, no primeiro fim de semana de agosto.

“Foi mais um dia positivo, outra vez batalhando pelo pódio. O campeonato é muito disputado e vamos trabalhar nos detalhes para seguir evoluindo e voltar com força em Ímola. Estamos empatados em segundo lugar na classificação e vamos dar o máximo nas três etapas finais. O ano tem sido fantástico com a US Racing, começando com o título da Winter Series e agora com a primeira metade da F4 Italiana muito consistente. Agradeço ao time pelo empenho e a todos que torceram por nós”, disse Gabriel Gomez.

