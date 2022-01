Rafa Câmara conquista pódio na F4 dos Emirados Árabes

Carregar reprodutor de áudio

Rafa Câmara encerrou seu primeiro fim de semana de competição em carros de corrida com um troféu em Dubai. O pernambucano foi ao pódio em terceiro lugar na quarta bateria da segunda etapa do campeonato da F4 dos Emirados Árabes Unidos, evento que marca a estreia dos novos carros da categoria na temporada 2022.

Ausente na jornada de abertura do certame em Abu Dhabi, o piloto da Prema completou todas as voltas de todas as corridas em Dubai. Depois de um sétimo e um 12º lugares no sábado, ele terminou as duas corridas de domingo em nono e terceiro.

A estreia nos monopostos foi também sua primeira competição como integrante da Ferrari Driver Academy.

Na primeira prova do domingo, o competidor do carro #88 largou em 11º e avançou uma posição na volta inicial. Com ritmo forte, o piloto de 16 anos de idade entrou na zona de pontos na volta 12 e assumiu o nono lugar três giros depois.

Já na corrida final, mostrou que seria protagonista desde a largada. Partindo de quarto no grid, reagiu bem no apagar das luzes e deixou dois oponentes para trás. Emparelhou com o pole tentando ataque por fora na curva 1, mas acabou espremido para além da zebra, retornando ao pelotão em quarto.

O safety car então foi acionado após incidente no meio do pelotão. Na volta da relargada, Rafa logo aproveitou a oportunidade de avançar para terceiro no trecho final da pista e partiu para o ataque pela vice-liderança. Ele chegou a emparelhar duas vezes com o segundo colocado, nas voltas 8 e 9, mas em ambas teve as investidas neutralizadas. Então no top-3, se acomodou, com os três líderes andando em ritmo muito parecido. E o brasileiro levou sua máquina no terceiro posto até a bandeirada.

O campeonato da F4 nos Emirados Árabes tem sua terceira etapa novamente em Dubai, no próximo fim de semana, quando será usada outra configuração de traçado.

“Tivemos um domingo muito produtivo, com bastante aprendizado”, disse Rafa. “O pódio no final foi uma recompensa por todo o trabalho em conjunto com a equipe durante a semana. Fico contente com meu primeiro troféu, logo na estreia com os carros de corrida. É um resultado que dá confiança para buscarmos mais no restante da temporada.”

“Nosso foco é aprender e evoluir, entender o funcionamento do carro de corrida e o sistema de trabalho com a equipe Prema, que é excelente. Felizmente já temos outro fim de semana de corrida em breve e estou muito motivado para voltar a acelerar.”

SERGIO MAURICIO defende Masi, sem “PASSAR PANO”, e “ADORA” POLARIZAÇÃO entre Hamilton e Verstappen

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?