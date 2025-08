Depois de dominar a etapa da Euro4 em Paul Ricard há duas semanas, Gabriel Gomez teve sua melhor sexta-feira na F4 Italiana. O catarinense de 18 anos de idade da equipe US Racing foi o mais rápido nos dois qualificatórios em Ímola, garantindo a posição de honra para as duas primeiras provas do fim de semana. Ele parte em oitavo no grid da terceira, apurado pela segunda melhor volta de cada um dos 39 inscritos na etapa.

Foi um desfecho favorável depois de um início forte, com liderança no primeiro treino livre e top 5 no segundo para o competidor da equipe fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher.

Pela manhã, a F4 Italiana abriu a programação de pista com a primeira sessão de treinos, e o campeão da Winter Series marcou o tempo mais rápido ao registrar 1:47.046, apenas 0.041s à frente do segundo colocado, seu companheiro de equipe Andrija Kostic. Já no início da tarde, Gomez voltou à pista para o segundo treino livre e registrou o quinto melhor tempo da sessão, com 1:46.456.

Na sequência, durante a primeira sessão classificatória, que definiu o grid de largada para a corrida 1, uma bandeira vermelha interrompeu a atividade. Após o reinício da tomada de tempo, Gabriel aproveitou bem os minutos finais e conquistou a pole position com o tempo de 1:46.368, 0.202s mais rápido que o ucraniano Oleksandr Bondarev, da Prema, que ficou com a segunda posição.

Na segunda tomada de tempo, que encerrou o dia e definiu o grid da corrida 2, o líder da Euro4 voltou a mostrar ritmo forte e garantiu mais uma pole position ao marcar 1:46.101. Com isso, o brasileiro largará da posição de honra na segunda prova do sábado.

Já o grid da corrida 3, que será disputada no domingo, foi definido pela segunda melhor volta registrada ao longo das sessões classificatórias, critério que exige consistência e precisão ao longo de todo o qualifying e Gabriel Gomez partirá da oitava posição.

Com 154 pontos, Gabriel Gomez é o único brasileiro do grid e ocupa a vice-liderança do campeonato mais tradicional e competitivo da Fórmula 4 no mundo, empatado com o norte-americano Sebastian Wheldon e a 59 pontos do líder Kean Nakamura-Berta, ambos pilotos da equipe Prema.

“Hoje tivemos mais um dia muito produtivo na pista. Sabíamos que em Ímola seria muito importante classificar bem e conseguimos, com duas poles. O carro estava rápido e estamos bem posicionados para seguir pontuando bastante. Vamos seguir trabalhando para confirmar nas corridas a performance que tivemos nos treinos.”

A programação deste sábado (2) em Imola prevê duas corridas: a primeira às 6h40 e a segunda às 13h40 (horários de Brasília). Cada prova tem duração de 30 minutos mais uma volta, com transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da F4 Italiana.

Horários da F4 Italiana em Ímola:

Sábado, 2 de agosto

06:40 – Corrida 1 (30 min + 1 volta)

13:40 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

Domingo, 3 de agosto

07h00 – Corrida 3 (30 min + 1 volta)

F4 Italiana - Campeonato após 4 etapas (top 5)

1. Kean Nakamura Berta (JAP) 213 pontos

2. Gabriel Gomez (BRA) 154

3. Sebastian Wheldon (EUA) 154

4. Alex Powell (EUA) 113

5. Emanuele Olivieri (ITA) 94

