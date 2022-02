Carregar reprodutor de áudio

Rafael Câmara encerrou em grande estilo na pista de Yas Marina o primeiro campeonato que disputou em monopostos. O pernambucano da academia da Ferrari foi o grande destaque da Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, levantando o vice-campeonato, o título de melhor estreante e disputando a coroa no geral mesmo competindo em apenas quatro das cinco etapas do calendário.

Ele disputou 16 corridas, venceu seis, foi oito vezes ao pódio e cravou quatro poles. Dois de seus triunfos com o carro #88 preparado pela Prema foram de ponta a ponta, com direito a melhor volta da prova, o chamado "Grand Chelem". Rafa ainda foi o maior vencedor do campeonato, mesmo com quatro provas a menos que seus adversários diretos, todos veteranos da F4 desde a temporada passada.

Neste domingo, o piloto de 16 anos de idade teve uma jornada atribulada em Abu Dhabi. Sofreu quebra no bico do carro na primeira corrida do dia ao tentar defender a liderança contra outro competidor que tinha pneus mais novos e foi forçado a abandonar.

Como consequência, largou de 28º e penúltimo na bateria final. Em questão de três voltas ele já se aproximava do top 10, até que foi tocado na tentativa de uma ultrapassagem dupla na décima volta. Depois da rodada e retorno no fim do pelotão, seu carro seguia com performance, tanto que registrou a melhor volta com mais de meio segundo de vantagem para o segundo mais veloz.

Rafa Câmara na F4 UAE 2022 Photo by: Prema Powerteam

Agora, o brasileiro retorna à Europa, onde participa na próxima semana de um programa de preparação destinado aos pilotos da Ferrari Driver Academy. Sua prioridade em 2022 é a disputa do Campeonato Italiano de Fórmula 4.

"Fico contente pelo campeonato", disse Câmara. "A meta era aprender e isso nós fizemos bem, tanto nas vitórias como nos dias difíceis como hoje, quando errei na corrida da manhã e acabei fora da prova. A Prema é muito competente e está de parabéns por todo trabalho nesse início de temporada aqui."

"Parabéns também ao meu companheiro Charlie Wurz pela conquista do título de pilotos, marcando pontos em todas as 20 provas do campeonato. Agradeço também à academia da Ferrari pelo suporte e todas as mensagens de apoio que tenho recebido do Brasil. É o início de nossa trajetória nos carros e sei que temos muito ainda pela frente", concluiu o jovem piloto.

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: