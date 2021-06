Neste sábado aconteceu a primeira corrida da rodada tripla da Fórmula 4 Dinamarquesa em Padborg, na competição que conta com a participação de Emmo Fittipaldi, filho da lenda Emerson Fittipaldi.

O piloto de apenas 14 anos foi o pole position, mas viu suas pretensões de vitória caírem quando foi tirado para fora da pista na última volta pela japonesa Juju Noda, prodígio do automobilismo que esteve entre as semifinalistas do programa Girls on Track da FIA.

O entrevero na pista acabou se estendendo para fora dela, com as imagens da transmissão dinamarquesa mostrando Emerson nervoso e discutindo com o pai da piloto, Hideki, que chegou a dar as costas ao bicampeão mundial de F1.

Por causa da manobra, Noda acabou desclassificada por atitude antidesportiva. A vitória ficou com o mexicano Jesse Carrasquedo Jr.

