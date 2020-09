O brasileiro Caio Collet "sobrou" no circuito de Magny-Cours (Fra) neste sábado (12). Depois de conquistar a pole position, pela manhã, o jovem de 18 anos venceu, de ponta a ponta, a primeira corrida válida pela quarta etapa da Fórmula Renault Eurocup. Com o resultado, Caio reassume a liderança da competição, com 113 pontos. Neste domingo (13), ele largará da segunda posição, para a prova 2 da rodada dupla na França.

Collet fez ótima largada e já passou a impor um ritmo forte, sem dar chances aos concorrentes. Fez uma prova tranquila, administrando muito bem sua vantagem, sem ter a liderança da prova ameaçada. A cada volta, ampliava a distância e cruzou a linha de chegada com mais de quatro segundos de vantagem. O espanhol David Vidales e o francês Victor Martins completaram o pódio da corrida 1, em segundo e terceiro, respectivamente.

Agora, o piloto da R-ace GP volta ao topo da tabela de classificação, com 113 pontos. Martins ocupa o segundo lugar, com 108.

“Realmente foi uma prova muito boa. Fiz uma boa tomada de tempos, pela manhã, e garanti a pole. Na corrida, larguei bem e aproveitei para abrir distância dos demais, fiz a volta mais rápida da prova, mantive um bom ritmo, e liderei a disputa de ponta a ponta, conquistando essa importante vitória. Estou muito feliz por esse resultado, e agradeço a toda equipe pelo trabalho, e também aos meus patrocinadores e apoiadores”, declarou Collet, que é integrante do Renault Sport Academy.

Na temporada 2020, o brasileiro - que foi o campeão entre os estreantes no ano passado - já subiu ao pódio quatro vezes. A vitória em Magny-Cours foi a segunda (venceu em Monza na primeira etapa). Além disso, foi segundo em Ímola e terceiro em Monza.

Em Magny-Cours, foi a primeira vez que o piloto competiu pela F-Renault, mas já havia vencido nesta pista duas vezes pela F-4 Francesa, quando foi campeão em 2018.

Neste domingo (13), acontece a segunda prova da rodada, a partir das 12h25 (de Brasília). Collet larga em segundo. A corrida pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

Collet está confiante para a disputa. “Para amanhã, a expectativa é boa, o carro está muito bom o fim de semana todo. Pretendo fazer novamente uma boa largada, andar forte, dar o máximo e buscar o resultado”, concluiu o brasileiro do F-Renault #1.

Os 10 primeiros na Corrida 1 em Magny-Cours:

1 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 21 voltas

2 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 4.223

3 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX +5.433

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 13.840

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 15.577

6 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 16.124

7 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN +17.057

8 #3 Petr Ptacek (Cze) R-ACE GP +19.676

9 # 38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT +20.452

10 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 31.930

Grid de Largada Corrida 2:

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 1:33.589

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 1:33.596

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT 1:33.728

4 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH 1:33.955

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN 1:33.987

6 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN 1:34.008

7 #17 Hadrien David (Hol) MP MOTORSPORT 1:34.251

8 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX 1:34.276

9 #3 Petr Ptacek (Cze) R-ACE GP 1:34.353

10 #71 Amaury Cordeel (Esp) FA RACING 1:34.353

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Caio Collet (Bra) 113

2. Victor Martins (Fra) 108

3. David Vidales (Esp) 87

4. Franco Colapinto (Arg) 68

5. Wiliam Alatalo (Fin) 55

Alex Quinn (GB) 55

7. Grégoire Saucy (Sui) 43

8. Lorenzo Colombo (Ita) 42

9. Paul Aron (Fra) 27

10. Michael Belov (Rus) 23