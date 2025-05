Em 12 de maio de 1940 era inaugurado o Autódromo de Interlagos, com a realização do GP Cidade de São Paulo. Desde então, o "Templo do Automobilismo Brasileiro" passou por modificações e foi se aprimorando, ganhando cada vez mais espaço no automobilismo do Brasil e do mundo.

O início de tudo

O projeto de construção do autódromo começou bem antes de 1940. A ideia inicial, na década de 1920, era transformar a região que receberia o empreendimento em uma cidade satélite, com residências, lojas, igreja e hotel construídos nas proximidades da pista. O engenheiro britânico Louis Romero Sanson, foi o reponsável pelo planejamento.

O nome do local foi escolhido por causa da região onde o autódromo estaria localizado: entre as represas de Guarapiranga e Billings.

No entanto, o projeto ficou na gaveta por muito tempo devido aos impactos da crise de 1929 no economia mundial e por causa da revolução de 1932 em São Paulo, começando a ganhar força apenas na segunda metade da década de 1930.

Neste período, a cidade de São Paulo começou a realizar suas primeiras provas internacionais de automobilismo, executadas nas ruas da capital. Em 1936, aconteceu a primeira edição do GP Cidade de São Paulo, que ficou marcado por uma tragédia que terminou com cinco mortos e 30 feridos. Como consequência, o projeto de Interlagos voltou a se fortalecer.

Inauguração oficial

Em abril de 1939, um grupo de pilotos liderado por Manuel de Teffé foi convidado a dar as primeiras voltas na pista. Em novembro do mesmo ano, Interlagos foi aberto para os primeiros treinos.

A edição de 25 de novembro de 1939 do Diário da Noite, jornal importante na época, trazia na capa a seguinte manchete: "Batismo de sangue para a pista de Interlagos!". A frase se referia à primeira morte ocorrida dentro do autódromo, antes mesmo de sua inauguração oficial: Joaquim Simões de Souza se perdeu em uma curva, sofreu uma queda de mais de 20 metros de altura e acabou falecendo.

Uma das grandes críticas feitas à Interlagos naquele momento era que os pilotos estavam correndo em uma pista que ainda não estava asfaltada. Ao Diário da Noite, Teffé chegou inclusive a falar que Interlagos tinha potencial para ser uma das melhores pistas do mundo, desde que fosse colocado asfalto.

Após atrasos, a inauguração oficial aconteceu em 12 de maio de 1940. Com mais de 15 mil pessoas, que chegaram no começo da manhã, a abertura do primeiro autódromo do país estava lotada. No dia, foi realizada uma festividade e, em seguida, as duas primeiras provas do Autódromo.

Houve grande tumulto e os poucos policiais deslocados para o evento não conseguiram dar conta de conter os torcedores, que insistiam em se aproximar da pista e dos boxes, além dos que entraram sem pagar, pulando a cerca simples de arame farpado que contornava o circuito.

Após uma prova preliminar de motos, o GP Cidade de São Paulo começou: os pilotos correram 25 voltas, totalizando 200 quilômetros de percurso. Artur Nascimento Júnior foi o vencedor da primeira corrida de carros em Interlagos, com Chico Landi e Geraldo Avellar completando o pódio.

O cenário mundial

Pensando em trazer provas internacionais, Interlagos passou por uma série de reformas a partir dos anos 60. A primeira delas foi em 1967, para trazer a Fórmula Ford Internacional, que correu três anos depois, em 01 de março de 1970. O autódromo ficou pouco tempo aberto antes de sua reforma seguinte, já pensando na Fórmula 1.

No ano seguinte, Interlagos foi fechado e reaberto em 1972 para a realização do primeiro GP do Brasil de F1. Ainda sem valer pontos para o mundial, a vitória ficou com o argentino Carlos Reutemann. Porém, nos três anos seguintes, já como parte do calendário oficial, só vitórias "verde e amarelo": Emerson Fittipaldi ganhou em 1973 e 1974 e José Carlos Pace em 1975.

Pace faleceu em 1977, aos 32 anos de idade, em um acidente aéreo. Em 1985, como homenagem ao piloto, a prefeitura de São Paulo decidiu mudar o nome do Autódromo, que passou a se chamar Autódromo José Carlos Pace. Em 2024, os restos mortais do piloto foram depositados na entrada do local.

Outro piloto que também recebeu homenagens em Interlagos foi Wilsinho Fittipaldi. Irmão de Emerson e ex-F1, ele faleceu em fevereiro de 2024 e, como tributo, seu corpo foi levado para uma última volta na pista.

Interlagos continuou no calendário da F1 até 1980, pois a prova foi para o Rio de Janeiro em 1981. Buscando formas de trazer o GP do Brasil de volta para São Paulo, a prefeitura da capital realizou mais uma reforma no autódromo, que diminuiu o traçado de 7.873 m para 4.325 m. Interlagos voltou a integrar o calendário em 1990 e, desde então, fez parte de todas as temporadas do mundial (com exceção de 2020, devido a pandemia).

Em 1996, o traçado passou por mais uma reforma e teve seu tamanho reduzido novamente, agora para 4.309 m, que é o formato atual. Após 96, o autódromo passou por mais algumas transformações, mas estruturais, como a realizada recentemente, para melhorar o espaço de boxes de áreas de hospitalidade e a arquibancada, além do recapeamento da pista.

Significado para o automobilismo nacional e mundial

Para o Brasil, Interlagos é a grande sede do automobilismo nacional. As principais categorias do país têm o autódromo paulistano como sua base: Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck, Superbike Brasil e mais realizam diversas etapas no local anualmente. A nível internacional, a pista já recebeu provas de diversos campeonatos, como o Mundial de Endurance (WEC), uma edição da MotoGP em 1992 e mais.

Ao longo de seus 85 anos, Interlagos deixou diversas vezes sua marca na história do automobilismo, propiciando provas épicas, como as vitórias de Ayrton Senna em 1991 e 1993, a vitória de Felipe Massa em 2008, mas que terminou com o título de Lewis Hamilton, a disputa entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso pelo mundial de 2012 e a retomada incrível de Hamilton em 2021, largando de último e chegando em primeiro. Isso falando apenas da F1, mas são provas que atestam a importância da pista no cenário internacional do automobilismo, sendo frequentemente citado como uma das mais importantes dentro do cenário da F1.

