Adriane Galisteu, modelo e apresentadora, lançará, em parceria com a Max, um documentário sobre o período em que se relacionou com Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, entre 1993 e 1994, ano de falecimento do piloto.

A produção foi anunciada nesta quinta-feira (29), no Rio2C, evento sobre criatividade que acontece na capital fluminense. O documentário será dividido em duas partes e ainda não tem nome nem data de estreia definidos.

"Ela vai olhar para o passado de uma maneira que nunca olhou antes. É o passado dela, mas ela nunca teve a oportunidade de contar essa história [dessa forma]", disse Adriana Cechetti, diretora sênior de produção e desenvolvimento de não-ficção da Warner Bros. Discovery Brasil, em entrevista ao Estadão. "Você vai ver os tipos de reportagem que eram feitas, os comentários".

A apresentadora revisitou a casa que morou na Lapa, em São Paulo, e alguns locais de Portugal onde morou com Senna durante o relacionamento.

"Estou abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas em mim. É uma história que o Brasil acompanhou, mas só eu vivi", disse Galisteu, que estava presente no evento. "Não se trata só de relembrar, mas de mostrar o que ficou por dentro. Só o tempo nos dá esse momento para falar".

Bortoleto FIRME sobre Antonelli! FICO de MAX? Norris NÃO BANCA McLaren, Hamilton REAGE À POLÊMICA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!