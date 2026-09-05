Alberto Cattucci e Guilherme Lima conquistam poles da Turismo Nacional em Curvelo
Pilotos garantem as primeiras posições das categorias A e B para a abertura da quinta etapa da temporada no Circuito dos Cristais
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Alberto Cattucci e Guilherme Lima conquistaram nesta sexta-feira (4) as poles das categorias A e B da Turismo Nacional, respectivamente, para a quinta etapa da temporada, disputada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Cattucci marcou 1min37s678 no Q2 da categoria A, enquanto Lima fechou a sessão decisiva da B com 1min38s204.
Na categoria A, Alberto Cattucci garantiu a primeira posição com João Cardoso em segundo. Rodrigo Vieira e Murilo Fiore completaram as duas primeiras filas do grid. O resultado veio após uma classificação equilibrada, que teve Bruno Testa como o mais rápido no Q1.
A disputa da categoria B também teve mudança na liderança entre as duas fases. Pedro Ferreira comandou o Q1, mas Guilherme Lima encontrou sua melhor volta na sessão decisiva e ficou com a pole. Ferreira terminou em segundo, seguido por Silas Passos e Rubens Neto.
João Cardoso lidera os treinos livres
Antes da classificação, João Cardoso foi o principal nome das três sessões de treinos livres realizadas ao longo da sexta-feira. O piloto do New Onix #109 liderou todas as atividades e fechou o último treino com 1min37s657, a melhor volta registrada durante a preparação para a tomada de tempos.
A quinta etapa da Turismo Nacional terá quatro corridas no Circuito dos Cristais. A primeira será disputada neste sábado (5), às 9h33, e a segunda está marcada para 15h13. No domingo (6), as duas provas restantes acontecem às 8h33 e 15h48.
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