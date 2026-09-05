Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

A Turismo Nacional abriu neste sábado (5) a quinta etapa da temporada com duas corridas no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Em um dia muito quente, Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. dividiram as vitórias na categoria A, enquanto Guilherme Lima e Pedro Ferreira triunfaram na B.

Cattucci converteu a pole em vitória na primeira disputa, com Renzo Zambolini e Adilson Junior completando o pódio. Na B, Guilherme Lima aproveitou os problemas de Pedro Ferreira para assumir a liderança e ficar com o primeiro lugar.

Na segunda corrida, Luiz Sena Jr. levou a melhor em uma chegada marcada pelo equilíbrio, com os cinco primeiros separados por pouco mais de um segundo. Pedro Ferreira se recuperou do abandono na prova anterior e venceu entre os pilotos da categoria B.

Cattucci vence a primeira

Cattucci manteve a liderança na largada, seguido por João Cardoso, enquanto Pedro Ferreira comandava a categoria B. A corrida transcorreu sem incidentes até Ferreira parar na pista e provocar a entrada do safety car, deixando Guilherme Lima na ponta da B.

Após a relargada, Renzo Zambolini superou Adilson Junior e se aproximou dos dois primeiros. Nas voltas finais, Cattucci administrou a pressão de Cardoso, seu adversário direto na disputa pelo título. O líder do campeonato perdeu rendimento na última volta e foi ultrapassado por Zambolini e Adilson, terminando em quarto.

Cattucci recebeu a bandeirada na frente, com Zambolini em segundo e Adilson na terceira colocação. Na categoria B, Guilherme Lima confirmou o primeiro lugar, seguido por Rubens Neto e Maximo Frigerio.

“Eu gosto muito de Curvelo. É uma pista desafiadora e hoje tudo deu certo para nós. Fizemos a pole e vencemos a primeira corrida, mas não foi uma prova fácil. Com a entrada do Safety Car e o calor muito forte, a temperatura dentro do carro e também do motor aumentou bastante, então tivemos que administrar bem essa situação. No fim, conseguimos manter um ritmo forte e vencer com uma boa vantagem para o segundo colocado”, destacou Alberto Cattucci.

Luiz Sena Jr. vence disputa apertada na Corrida 2

A segunda prova teve uma chegada apertada na categoria A. Luiz Sena Jr. venceu após 17 voltas, apenas 0s399 à frente de Adilson Junior. Vasco Pedro completou o pódio, seguido por Bruno Testa e João Cardoso, autor da melhor volta.

O equilíbrio marcou boa parte do pelotão. Os cinco primeiros cruzaram a linha de chegada separados por apenas 1s081, enquanto a diferença entre Sena Jr. e Guto Rotta, 11º colocado, foi de 3s110.

Na categoria B, Pedro Ferreira deu a volta por cima após os problemas enfrentados na abertura do dia. Rubens Neto terminou em segundo e Johnny Kaumo completou o pódio. Paulo Fernando e Diego Lozov fecharam os cinco primeiros.

“Está muito quente e as condições estão bastante difíceis, mas são iguais para todo mundo, então não podemos reclamar. A equipe fez um trabalho fantástico com o meu Hyundai. Ainda não temos o carro mais rápido na classificação, mas conseguimos construir um conjunto muito consistente para as corridas, que nos permite brigar por vitórias. Dedico esse resultado a toda a equipe pelo trabalho que vem fazendo. Agora vamos continuar nessa pegada para buscar mais”, destacou Luiz Sena Jr.

A quinta etapa da Turismo Nacional será concluída neste domingo (6), com mais duas corridas no Circuito dos Cristais. A Corrida 3 tem largada prevista para as 8h33, enquanto a quarta e última prova do fim de semana começa às 15h48.

Resultado – Corrida 1 – Categoria A

1º – #808 – Alberto Cattucci, 18 voltas

2º – #117 – Renzo Zambolini, +2s252

3º – #81 – Adilson Junior, +3s337

4º – #109 – João Cardoso, +3s604

5º – #20 – Bruno Massa, +3s805

6º – #93 – Vasco Pedro, +5s180

7º – #75 – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, +12s507

8º – #197 – Luiz Sena Jr., +12s855

9º – #25 – Murilo Fiore, +16s724

10º – #3 – Dorivaldo Gondra, +17s082

11º – #15 – Bruno Testa, +20s759

12º – #786 – Yassin Aboobakar, +22s452

13º – #17 – Mauricio Vilhena, +22s942

14º – #90 – Beto Pontes, +43s809

15º – #223 – Rodrigo Vieira, +1 volta

16º – #291 – Guto Rotta, +3 voltas

NC – #34 – Victor Manzini, 9 voltas

NC – #7 – Nico Dall'Agnol, 9 voltas

NC – #33 – Pablo Alves, 5 voltas

Resultado – Corrida 1 – Categoria B

1º – #30 – Guilherme Lima, 18 voltas/

2º – #777 – Rubens Neto, +10s351

3º – #29 – Maximo Frigerio, +13s464

4º – #43 – Diego Lozov, +15s476

5º – #18 – Johnny Kaumo, +15s681

6º – #96 – Silas Passos, +16s802

7º – #23 – Pietro Nalesso, +19s871

8º – #32 – Ryan Richter, +23s423

9º – #8 – Paulo Maia, +30s389

10º – #88 – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +56s890

11º – #125 – Paulo Fernando, +1min10s990

12º – #111 – Pedro Ferreira, +3 voltas

13º – #133 – Edoardo Tonolli, +5 voltas

Resultado – Corrida 2 – Categoria A

1º – #197 – Luiz Sena Jr., 17 voltas

2º – #81 – Adilson Junior, +0s399

3º – #93 – Vasco Pedro, +0s698

4º – #15 – Bruno Testa, +0s823

5º – #109 – João Cardoso, +1s081

6º – #75 – Wanderson Freitas/Eduardo Fuentes, +1s664

7º – #33 – Pablo Alves, +2s113

8º – #808 – Alberto Cattucci, +2s563

9º – #25 – Murilo Fiore, +2s965

10º – #20 – Bruno Massa, +3s093

11º – #291 – Guto Rotta, +3s110

12º – #7 – Nico Dall'Agnol, +3s436

13º – #3 – Dorivaldo Gondra, +4s112

14º – #223 – Rodrigo Vieira, +4s618

15º – #786 – Yassin Aboobakar, +5s133

16º – #34 – Victor Manzini, +11s028

17º – #90 – Beto Pontes, +16s177

NC – #17 – Mauricio Vilhena, 5 voltas

NC – #117 – Renzo Zambolini, 0 volta

Resultado – Corrida 2 – Categoria B

1º – #111 – Pedro Ferreira, 17 voltas

2º – #777 – Rubens Neto, +2s270

3º – #18 – Johnny Kaumo, +2s452

4º – #125 – Paulo Fernando, +3s082

5º – #43 – Diego Lozov, +3s749

6º – #30 – Guilherme Lima, +4s699

7º – #23 – Pietro Nalesso, +5s710

8º – #96 – Silas Passos, +4 voltas

NC – #88 – Gustavo Bonifacio/Eduardo Gauche, 9 voltas

NC – #8 – Paulo Maia, 6 voltas

NC – #32 – Ryan Richter, 2 voltas

NC – #29 – Maximo Frigerio, 2 voltas

NC – #133 – Edoardo Tonolli, 0 volta

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