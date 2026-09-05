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Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Guilherme Lima e Pedro Ferreira ficam com as vitórias da categoria B nas duas primeiras provas da quinta etapa da temporada

Publicado:
Turismo Nacional em Curvelo

Turismo Nacional em Curvelo

Foto de: Magnus Torquato

A Turismo Nacional abriu neste sábado (5) a quinta etapa da temporada com duas corridas no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Em um dia muito quente, Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. dividiram as vitórias na categoria A, enquanto Guilherme Lima e Pedro Ferreira triunfaram na B. 

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Cattucci converteu a pole em vitória na primeira disputa, com Renzo Zambolini e Adilson Junior completando o pódio. Na B, Guilherme Lima aproveitou os problemas de Pedro Ferreira para assumir a liderança e ficar com o primeiro lugar. 

Na segunda corrida, Luiz Sena Jr. levou a melhor em uma chegada marcada pelo equilíbrio, com os cinco primeiros separados por pouco mais de um segundo. Pedro Ferreira se recuperou do abandono na prova anterior e venceu entre os pilotos da categoria B. 

Cattucci vence a primeira 

Cattucci manteve a liderança na largada, seguido por João Cardoso, enquanto Pedro Ferreira comandava a categoria B. A corrida transcorreu sem incidentes até Ferreira parar na pista e provocar a entrada do safety car, deixando Guilherme Lima na ponta da B. 

Após a relargada, Renzo Zambolini superou Adilson Junior e se aproximou dos dois primeiros. Nas voltas finais, Cattucci administrou a pressão de Cardoso, seu adversário direto na disputa pelo título. O líder do campeonato perdeu rendimento na última volta e foi ultrapassado por Zambolini e Adilson, terminando em quarto. 

Cattucci recebeu a bandeirada na frente, com Zambolini em segundo e Adilson na terceira colocação. Na categoria B, Guilherme Lima confirmou o primeiro lugar, seguido por Rubens Neto e Maximo Frigerio. 

“Eu gosto muito de Curvelo. É uma pista desafiadora e hoje tudo deu certo para nós. Fizemos a pole e vencemos a primeira corrida, mas não foi uma prova fácil. Com a entrada do Safety Car e o calor muito forte, a temperatura dentro do carro e também do motor aumentou bastante, então tivemos que administrar bem essa situação. No fim, conseguimos manter um ritmo forte e vencer com uma boa vantagem para o segundo colocado”, destacou Alberto Cattucci. 

Luiz Sena Jr. vence disputa apertada na Corrida 2 

A segunda prova teve uma chegada apertada na categoria A. Luiz Sena Jr. venceu após 17 voltas, apenas 0s399 à frente de Adilson Junior. Vasco Pedro completou o pódio, seguido por Bruno Testa e João Cardoso, autor da melhor volta. 

O equilíbrio marcou boa parte do pelotão. Os cinco primeiros cruzaram a linha de chegada separados por apenas 1s081, enquanto a diferença entre Sena Jr. e Guto Rotta, 11º colocado, foi de 3s110. 

Na categoria B, Pedro Ferreira deu a volta por cima após os problemas enfrentados na abertura do dia. Rubens Neto terminou em segundo e Johnny Kaumo completou o pódio. Paulo Fernando e Diego Lozov fecharam os cinco primeiros. 

“Está muito quente e as condições estão bastante difíceis, mas são iguais para todo mundo, então não podemos reclamar. A equipe fez um trabalho fantástico com o meu Hyundai. Ainda não temos o carro mais rápido na classificação, mas conseguimos construir um conjunto muito consistente para as corridas, que nos permite brigar por vitórias. Dedico esse resultado a toda a equipe pelo trabalho que vem fazendo. Agora vamos continuar nessa pegada para buscar mais”, destacou Luiz Sena Jr. 

A quinta etapa da Turismo Nacional será concluída neste domingo (6), com mais duas corridas no Circuito dos Cristais. A Corrida 3 tem largada prevista para as 8h33, enquanto a quarta e última prova do fim de semana começa às 15h48. 

Resultado – Corrida 1 – Categoria A
1º – #808 – Alberto Cattucci, 18 voltas 
2º – #117 – Renzo Zambolini, +2s252 
3º – #81 – Adilson Junior, +3s337 
4º – #109 – João Cardoso, +3s604 
5º – #20 – Bruno Massa, +3s805 
6º – #93 – Vasco Pedro, +5s180 
7º – #75 – Eduardo Fuentes/Wanderson Freitas, +12s507 
8º – #197 – Luiz Sena Jr., +12s855 
9º – #25 – Murilo Fiore, +16s724 
10º – #3 – Dorivaldo Gondra, +17s082 
11º – #15 – Bruno Testa, +20s759 
12º – #786 – Yassin Aboobakar, +22s452 
13º – #17 – Mauricio Vilhena, +22s942 
14º – #90 – Beto Pontes, +43s809 
15º – #223 – Rodrigo Vieira, +1 volta 
16º – #291 – Guto Rotta, +3 voltas 
NC – #34 – Victor Manzini, 9 voltas 
NC – #7 – Nico Dall'Agnol, 9 voltas 
NC – #33 – Pablo Alves, 5 voltas 

Resultado – Corrida 1 – Categoria B
1º – #30 – Guilherme Lima, 18 voltas/ 
2º – #777 – Rubens Neto, +10s351 
3º – #29 – Maximo Frigerio, +13s464 
4º – #43 – Diego Lozov, +15s476 
5º – #18 – Johnny Kaumo, +15s681 
6º – #96 – Silas Passos, +16s802 
7º – #23 – Pietro Nalesso, +19s871 
8º – #32 – Ryan Richter, +23s423 
9º – #8 – Paulo Maia, +30s389 
10º – #88 – Eduardo Gauche/Gustavo Bonifacio, +56s890 
11º – #125 – Paulo Fernando, +1min10s990 
12º – #111 – Pedro Ferreira, +3 voltas 
13º – #133 – Edoardo Tonolli, +5 voltas 

Resultado – Corrida 2 – Categoria A
1º – #197 – Luiz Sena Jr., 17 voltas 
2º – #81 – Adilson Junior, +0s399 
3º – #93 – Vasco Pedro, +0s698 
4º – #15 – Bruno Testa, +0s823 
5º – #109 – João Cardoso, +1s081 
6º – #75 – Wanderson Freitas/Eduardo Fuentes, +1s664 
7º – #33 – Pablo Alves, +2s113 
8º – #808 – Alberto Cattucci, +2s563 
9º – #25 – Murilo Fiore, +2s965 
10º – #20 – Bruno Massa, +3s093 
11º – #291 – Guto Rotta, +3s110 
12º – #7 – Nico Dall'Agnol, +3s436 
13º – #3 – Dorivaldo Gondra, +4s112 
14º – #223 – Rodrigo Vieira, +4s618 
15º – #786 – Yassin Aboobakar, +5s133 
16º – #34 – Victor Manzini, +11s028 
17º – #90 – Beto Pontes, +16s177 
NC – #17 – Mauricio Vilhena, 5 voltas 
NC – #117 – Renzo Zambolini, 0 volta 

Resultado – Corrida 2 – Categoria B
1º – #111 – Pedro Ferreira, 17 voltas 
2º – #777 – Rubens Neto, +2s270 
3º – #18 – Johnny Kaumo, +2s452 
4º – #125 – Paulo Fernando, +3s082 
5º – #43 – Diego Lozov, +3s749 
6º – #30 – Guilherme Lima, +4s699 
7º – #23 – Pietro Nalesso, +5s710 
8º – #96 – Silas Passos, +4 voltas 
NC – #88 – Gustavo Bonifacio/Eduardo Gauche, 9 voltas 
NC – #8 – Paulo Maia, 6 voltas 
NC – #32 – Ryan Richter, 2 voltas 
NC – #29 – Maximo Frigerio, 2 voltas 
NC – #133 – Edoardo Tonolli, 0 volta

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