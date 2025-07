Nova York - 29 de julho de 2025 - A Motorsport Network, empresa líder global em mídia automotiva e de automobilismo, anunciou hoje a nomeação do renomado visionário e inovador do setor, Alejandro Agag, como consultor estratégico do presidente do conselho.

A função de Agag inclui fornecer orientação estratégica sobre iniciativas globais, transações comerciais, posicionamento de marca, expansão de mercado e desenvolvimento corporativo . Ele também aproveitará sua ampla rede de contatos nas comunidades de automobilismo, mídia e investimentos para identificar novas oportunidades e maximizar o valor do negócio.

Essa nomeação ressalta a estratégia de crescimento de longo prazo da Motorsport Network para impulsionar a inovação comercial e desbloquear novos valores em todo o ecossistema global de corridas e mídia.

"Alejandro traz visão empreendedora e experiência do setor para a Motorsport Network", disse Gary Fegel, presidente e acionista controlador da Motorsport Network.

"Sua experiência única, suas percepções e seu entusiasmo serão uma força poderosa à medida que aceleramos nossos negócios em mídia, experiências ao vivo e parcerias globais."

Agag construiu uma carreira notável na intersecção de esporte, mídia e finanças - e é conhecido por criar e escalar empreendimentos de corrida inovadores. Além de seu trabalho pioneiro no automobilismo sustentável, ele transformou repetidamente novas ideias em propriedades esportivas globais, atraindo grandes marcas, investidores e públicos em todo o mundo. Sua experiência abrange o gerenciamento de direitos comerciais, a narrativa da marca, as relações com investidores e a negociação estratégica em vários setores.

"Hoje, as corridas estão na interseção de esporte, tecnologia, mídia e negócios", disse Alejandro Agag.

Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E Foto de: Não creditado

"A Motorsport Network está perfeitamente posicionada para prosperar nessa nova era de inovação e de fãs. Estou animado para ajudar a conduzir o próximo capítulo de crescimento e sucesso da empresa."

A nomeação de Agag ocorre em um momento de grande impulso para a Motorsport Network, à medida que a empresa expande sua presença em experiências digitais e ao vivo, inteligência de público e negócios de automobilismo globalmente sob a liderança de seu CEO Werner Brell.

Iniciativas recentes incluem a Pesquisa Global de Fãs de F1 da Motorsport Network, em colaboração com a Fórmula 1, que fornece insights sobre o envolvimento moderno dos fãs e as tendências emergentes de audiência. A empresa também lançou o Autosport Business Exchange (ABX), sua principal série de liderança que impulsiona o diálogo estratégico e a inovação à medida que o interesse por investimentos se acelera - com sua próxima iteração programada para 15 de outubro em Nova York.

Fim

