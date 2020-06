O piloto e atleta paralímpico Alex Zanardi se envolveu em um acidente de estrada na província de Siena na Itália nesta sexta-feira. Ele participava de uma das etapas do revezamento Obiettivo Tricolore, uma iniciativa que reúne ciclistas paralímpicos e pessoas com deficiência interessadas em iniciar no esporte.

O acidente aconteceu em um trecho de rodovia entre as cidades de Pienza e San Quirico d'Orcia. Diversas fontes confirmam que um veículo pesado estava envolvido no acidente, e um helicóptero chegou ao local para transferir Zanrdi para um hospital na província de Siena.

Zanardi recebeu os primeiros socorros e foi levado de helicóptero para o hospital. Ainda não há um boletim de saúde oficial sobre sua condição ou os ferimentos que ele possa ter sofrido.

Alex Zanardi teve algumas passagens pela Fórmula 1 durante os anos 90, correndo por equipes como Minardi, Jordan e Williams. Nesse mesmo período, correu também pela Indy onde teve seus melhores resultados, sendo campeão em 1997 e 1998.

O italiano sofreu um gravíssimo acidente em 2001 durante uma prova da Indy em Lausitzig na Alemanha, quando rodou e parou no meio da pista, sendo acertado a mais de 300 km/h por Alex Tagliani. O grave acidente levou a amputação de suas pernas.

Cerca de dois anos depois, já estava de volta ao esporte a motor, competindo com a BMW no Campeonato Mundial de Turismo, e, no mesmo ano, venceu sua primeira prova na categoria, em etapa na Alemanha.

Seu percurso no mundo do esporte paralímpico começou dois anos depois, e, desde então, se firmou como um dos maiores nomes do esporte adaptado. Ele tem seis medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro, duas conquistadas em Londres-2012 e outras duas na Rio-2016. Além disso, Zanardi possui dez ouros nos campeonatos mundiais da modalidade.

Desde que começou sua trajetória no ciclismo, Zanardi divide seu tempo entre a modalidade e o automobilismo. Essa semana, Zanardi anunciou que participaria de uma etapa do campeonato italiano de GT em Monza no mês de novembro, correndo com a BMW.

Aguarde para mais informações.

