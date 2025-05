A cidade de Cascavel (PR) recebe, neste fim de semana (23 a 25 de maio), a segunda etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series e da Turismo Nacional. E para a Hankook, fornecedora oficial de pneus das duas categorias, será mais uma prova de resistência, desempenho e confiabilidade em uma das pistas mais exigentes do Brasil.

O traçado do Autódromo Internacional Zilmar Beux é o mais veloz do calendário da Stock Car, com destaque para a famosa Curva do Bacião — um trecho de alta velocidade e raio longo, onde os carros ultrapassam 200 km/h em forte carga lateral, especialmente no lado esquerdo do carro. Com asfalto abrasivo e um traçado que promove altas cargas, Cascavel é reconhecida como um dos circuitos que mais exigem dos pneus ao longo da temporada.

Após o desempenho promissor na etapa de abertura em Interlagos, quando os novos carros da geração SUV já baixaram em dois segundos os tempos de volta em relação à geração anterior, há expectativa de que mais recordes sejam quebrados neste fim de semana. O atual recorde da pista de 3.058 metros, de 1min00s838 (média de 180,9 km/h), data de 2017, ainda com os modelos sedãs da penúltima geração.

Para Leandro Figueiredo, técnico de Garantia e Qualidade da Hankook, o desempenho dos compostos será novamente colocado à prova. “Cascavel impõe um teste duro ao conjunto carro-piloto-pneu. O traçado veloz, combinado com o asfalto abrasivo, exige muito dos pneus, principalmente do lado direito. É uma das pistas que mais desafiam o desempenho térmico e mecânico dos compostos. Mesmo sob temperaturas ambientes variando entre 16°C e 26°C, que aumentam o nível de exigência, os pneus Hankook devem entregar performance consistente do início ao fim das corridas”, destacou.

Na Stock Car, Felipe Fraga chega à etapa como líder do campeonato após vencer a corrida inicial em Interlagos. Seu companheiro na Eurofarma RC, Gaetano di Mauro, foi o segundo colocado, completando a dobradinha na reestreia da Mitsubishi na categoria. Guilherme Salas, Felipe Baptista e Lucas Foresti completam os cinco primeiros na tabela de classificação.

Semislicks Hankook em desafio de longa duração - Na Turismo Nacional, a Hankook também tem um fim de semana especial pela frente. A categoria dos carros de entrada do mercado nacional volta ao local onde nasceu, com direito a uma corrida endurance de três horas de duração no sábado — disputada em duplas ou trios. Além disso, a etapa em Cascavel também terá duas corridas sprint no domingo, válidas como complemento da primeira etapa.

Com pneus Hankook Ventus RS4 195/50 R15 para a TN e Ventus F200 300/680 R18 para a Stock Car, a fornecedora sul-coreana terá seu desempenho testado ao máximo — especialmente após o salto de performance mostrado em São Paulo. Em Interlagos, por exemplo, os tempos da Turismo Nacional baixaram mais de quatro segundos em relação ao ano anterior. Agora, em Cascavel, a expectativa é que o recorde da pole position de Arthur Scherer (1min17s730 em 2024) também seja superado.

Na classificação geral da Turismo Nacional, João Cardoso lidera a classe A com 46 pontos, seguido por Pablo Alves e Pedro Bürger. Na classe B, Augusto Sangalli encabeça a tabela, com Gabriel Moura e Vasco Pedro na sequência.

As atividades de pista em Cascavel começam já na quinta-feira (22), com treinos extras da Stock Car Pro Series e da Turismo Nacional. Na sexta-feira (23), os carros retornam à pista para os primeiros treinos livres e o shakedown da Stock Car. No sábado (24), a classificação da principal categoria do país acontece às 8h30, seguida da corrida de endurance da TN e da sprint da Stock Car às 15h10. No domingo (25), a Turismo Nacional disputa duas corridas curtas a partir das 10h15, enquanto a corrida principal da Stock Car fecha o fim de semana às 14h10, com transmissão ao vivo pela Band, SporTV, YouTube da Stock Car e plataformas digitais.

