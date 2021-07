AO VIVO: Assista à etapa de Balneário Camboriú do Ultimate Drift

Depois da primeira rodada dupla realizada em Piracicaba, o Ultimate Drift desembarca em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para o segundo encontro do ano. Mais de 60 pilotos disputarão o evento do maior campeonato da modalidade no país distribuídos em duas categorias, Pro e Light.

Leia também: Ultimate Drift desembarca em Balneário Camboriú com recorde de inscritos

Na categoria Pro, liderada por Marcio Kabeça, seguido por João Barion e Bruno Bär, 48 pilotos alinharão seus carros para as etapas 3 e 4 deste fim de semana. Em Piracicaba Kabeça venceu a etapa 1 enquanto João Barion colocou seu Mustang Fastback no lugar mais alto do pódio da segunda etapa.

A categoria Light, liderada Márcio Vieira Junior, filho de Kabeça, conta com a presença inédita do piloto e apresentador Cassio Cortes. Entre os inscritos estão StereOnline, conhecido pelas lives na internet e a piloto Bruna Genoin.

O formato da competição segue a receita já apresentada no primeiro evento de 2021, os pilotos disputam uma pré-qualificação, 32 carros avançam para a chave final e daí acontecem as batalhas em estilo mata-mata.

Os carros competem em dupla, se alternando entre os papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos que são avaliados por um corpo de juízes.

Como fica campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

.