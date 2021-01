AO VIVO: Com brasileiras na disputa, Girls on Track anuncia vencedora de seletiva por vaga na Academia da Ferrari

Após um intenso processo de seleção, a vencedora do concurso Girls on Track da FIA, que dá direito a uma vaga na Academia de jovens pilotos da Ferrari, será anunciada nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo do Motorsport.com, a partir de 12h30.

A iniciativa da FIA em parceria com a Ferrari, é um esforço para aumentar a diversidade, na participação feminina no automobilismo.

A dupla brasileira Julia Ayoub e Antonella Bassani, a francesa Doriane Pin e Maya Weug da Holanda foram as finalistas e uma delas será revelada como a mais nova integrante da academia de pilotos da Ferrari.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

RED BULL dá passo importante para assumir controle de MOTORES da HONDA, mas ainda depende da FIA

PODCAST: Chico Serra esclarece rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Raul Boesel