AO VIVO: Confira a estreia do Ultimate Drift Games

Neste sábado, o Ultimate Drift Games começa a disputa de sua etapa inaugural, com a disputa das eliminatórias. O campeonato é a versão virtual do Ultimate Drift Brasil, que teve sua temporada inaugural adiada devido aos impactos da pandemia da Covid-19 no mundo.

Para a primeira etapa, mais de 100 pessoas se inscreveram, entre pilotos do Ultimate Drift e pilotos virtuais. O campeonato terá a mesma programação planejada para as corridas reais, com dois dias de duração para cada evento. Hoje você vai conferir as eliminatórias e amanhã as finais.

Cada batalha terá três juízes, cada um trabalhando de sua casa, além do narrador e do comentarista do evento, respeitando as normas de isolamento social impostas pelo momento.

Veja a transmissão abaixo: