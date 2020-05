AO VIVO: Confira classificatória do Ultimate Drift Games na pista de Atlanta

Após o sucesso da etapa de Interlagos, o Ultimate Drift Games volta neste fim de semana, mas agora com o desafio acontecendo na pista de Atlanta. As inscrições para a primeira etapa oficial já bateram a casa centenária, o que transforma o Ultimate Drift Games em um dos maiores torneios virtuais de drift no mundo todo.

Entre os inscritos, pilotos especialistas no drift virtual, assim como pilotos das máquinas reais que aceleram no Brasil e no mundo, inclusive alguns competidores regulares do grid do Ultimate Drift. Neste ano o evento foi chancelado pela CBA e vale como o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Com formato um pouco diferente das etapas regulares do Ultimate Drift, teremos três dias de evento, um a mais do que no primeiro evento realizado em Interlagos - e que contou com quase nove horas de duração para todas as baterias preliminares.

Todos os inscritos para o Ultimate Drift Games terão ingressos gratuitos para todas as etapas do Ultimate Drift em 2020. O vencedor do campeonato ganha um dia de drift com um Nissan 370Z biturbo e vai desafiar um competidor do campeonato regular. Ele ganhará também a viagem para o evento, a fim de poder desfrutar do prêmio.

Confira a classificatória AO VIVO