Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola

O piloto Pedro Lima volta a ação pela F4 Italiana neste final de semana, correndo no marcante circuito de Ímola para dar início a segunda metade da temporada. O brasileiro chega com boas expectativas após brilhar nos testes entre temporadas.

Durante o hiato da F4 Italiana, a categoria realizou testes em Ímola e Misano, onde Pedro mostrou todo seu potencial. O brasileiro liderou duas vezes em seis testes realizados em Ímola, enquanto também liderou um dos quatro testes em Misano, dando outra perspectiva para a segunda metade de sua temporada.

Agora, Pedro Lima volta a pilotar o carro #53 da Van Amersfoort Racing (VAR) em Ímola, com os bons resultados dos testes bem recentes no retrovisor. O piloto confia na evolução de seu carro para conseguir seu primeiro top 10 na temporada de estreia pela categoria de base mais disputada do mundo.

O final de semana conta com dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, com o grid dividido em dois grupos devido a grande quantidade de pilotos. O sábado conta com as duas primeiras corridas e a terceira acontece no domingo. A corrida final será no fim da manhã, contando com os pilotos de melhor desempenho nas três corridas anteriores.

A classificação e as corridas da F4 Italiana podem ser acompanhadas no canal oficial da categoria no YouTube.

“Os testes foram muito positivos para a gente, então acho que podemos sonhar com bons resultados nessa etapa. O fato de ter corrido recentemente em Ímola ajuda, e acho que estou em boa sintonia com carro e equipe para conseguir coisas boas nessa metade final da temporada”, falou Pedro Lima.

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