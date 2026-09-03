Após confirmação de namoro, Barrichello surge ao lado de Cíntia Chagas

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas apareceram juntos pela primeira vez desde que a influenciadora confirmou publicamente o relacionamento. O registro foi feito durante uma viagem do casal pela Itália e publicado nas redes sociais por um amigo do ex-piloto de Fórmula 1.

Na imagem, Barrichello e Cíntia aparecem abraçados e sorridentes ao lado do enólogo italiano Roberto Cipresso, durante uma visita à vinícola dele, em Montalcino, na região da Toscana.

Cipresso publicou o registro no Instagram e agradeceu a presença dos dois.

"Tem gente que chega na vinícola e traz a festa junto. Rubens é um deles, um grande amigo. Obrigado por passarem por Montalcino, Rubens e Cintia!", escreveu na legenda.

A foto é o primeiro registro público de Barrichello e Cíntia juntos. Até então, os dois haviam alimentado os rumores de romance por meio de publicações feitas durante a mesma viagem pela Itália.

Eles chegaram a compartilhar imagens da mesma paisagem e, posteriormente, republicaram o mesmo registro de um prato de bisteca publicado por um amigo em comum, mas não haviam aparecido juntos.

Namoro foi confirmado nesta semana

As especulações sobre um possível relacionamento começaram nos últimos dias, justamente por causa dos registros semelhantes publicados pelos dois nas redes sociais.

Na segunda-feira (31), Cíntia confirmou que os dois estavam namorando em nota ao portal Leo Dias. Segundo a influenciadora, o casal está “muito feliz” com o relacionamento.

A primeira aparição pública lado a lado aconteceu pouco depois da confirmação, durante a passagem por Montalcino. O registro foi publicado pelo próprio amigo de Barrichello, e não pelo casal, o que tornou a imagem ainda mais comentada nas redes sociais.

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