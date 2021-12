“Automobilismo não pode ser só elétrico”, diz astro do WRC

Jean Todt, o atual presidente da FIA, também começou sua carreira como navegador de rali, então o que há sobre a pessoa que lê os mapas que os qualifica para esse cardo?

“Como navegador, sempre digo que ser conduzido no estágio não é necessariamente a parte mais agradável. É divertido, mas o que eu realmente gosto é a multitarefa”, disse Reid. “A leitura da nota de ritmo, a preparação, o gerenciamento de cenários diferentes ao mesmo tempo; suas equipes de meteorologia, escolhas de pneus, tempo, a quantidade de combustível que está no carro, gerenciando o ritmo do piloto. Isso coloca alguém em uma boa posição para uma série de oportunidades diferentes após a competição. Há uma grande atenção aos detalhes, sendo capaz de gerenciar muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, geralmente com prioridades e prazos diferentes. E acho também que tenho conhecimento prático dos regulamentos e, provavelmente, naquela vida anterior, como contorná-los!”

O sucesso de Burns e Reid no WRC de 2001, conquistado em seu evento caseiro, o Rally GB, foi notícia de primeira página no esporte. Foi uma época de ouro para o rali, com Colin McRae e outros pilotos lendários e vários fabricantes competindo. Estamos vendo a popularidade da F1 em todo o mundo, como demonstrou a recente Pesquisa Global de Fãs, Reid acha que o rali vai recriar aquela "era de ouro"?

"Eu certamente espero que sim. Tanto Mohammad como eu temos experiência em rali, somos ambos apaixonados por rali, não apenas isoladamente, somos apaixonados por automobilismo, em geral”, disse ele. “Em 2001, havia uma foto de um carro do WRC na primeira página do jornal The Times três dias em cada quatro para aquele evento. Lembro-me de falar com Damon Hill depois, e ele estava dizendo, ‘vocês ganham mais polegadas de coluna do que eu ganhei por ganhar o Mundial de Fórmula 1!”

“Seria ótimo ver o topo do esporte naquela época. Mas acho que o desafio está mais nos campeonatos regionais e no rali nacional, o que nos traz de volta à questão do custo, que é proibitivo. E precisamos capacitar as regiões. Mas também precisamos ter certeza de que os formatos para essas regiões são adequados aos tipos de veículos e às necessidades das regiões, porque é nesse nível que estimulamos o interesse.

Richard Burns and Robert Reid celebrate with the winners trophy. Photo by: Motorsport Images

“Temos que reconhecer que o automobilismo sempre será mais caro do que o futebol em termos de participação. Mas também precisamos trabalhar o máximo que pudermos para reduzir os custos. E temos uma iniciativa de campanha para ‘dobrar (os participantes) no automobilismo’, em um mandato de quatro anos, o que pode parecer particularmente ambicioso, mas acho que particularmente no mundo em desenvolvimento é uma grande oportunidade. Mas isso só vai acontecer com custos baixos, especialmente o automobilismo de nível básico.”

Como foco em uma campanha presidencial na FIA está a noção de que o automobilismo deve estar atento às ameaças do meio ambiente e outros fatores, mas também deve ser ousado em afirmar constantemente seu papel como parte da solução, como uma incubadora de tecnologias que irão ajudar coloque o mundo no caminho certo para o futuro.

“Fizemos uma ampla consulta, com mais de 2 mil horas de palestras para clubes de todo o mundo”, disse Reid. “Uma das grandes coisas que surgiram foram as mudanças que estão afetando a sociedade em geral e também no esporte, coisas como hábitos de consumo, atenção do público, mudança de atitudes em relação à diversidade e, obviamente, as preocupações ambientais e de sustentabilidade. Para mim, o automobilismo tradicionalmente liderou o caminho, sempre foi influente. E acho que precisamos continuar a garantir que sejamos proativos, em vez de reativos, diante desses desafios. E precisamos mostrar que o automobilismo pode fazer parte da solução. É por isso que nossa visão de campanha é ser a voz global do automobilismo e da mobilidade. Precisamos realmente de garantir um lugar na mesa superior daqui para a frente.

Robert Reid and Kamui Kobayashi on stage. Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

“Falando, como fizemos, para muitos clubes ao redor do mundo, o que é realmente evidente fora da Europa, todos eles estão nos dizendo: 'Não permita que o automobilismo vá apenas para o elétrico, porque ainda estaremos usando combustão interna motores para os próximos 20 anos. A infraestrutura simplesmente não existe nas regiões ao redor do mundo. Portanto, precisamos encontrar soluções que atendam a todas as diferentes necessidades. Temos uma grande oportunidade porque temos tantas disciplinas diferentes, que podemos ter soluções diferentes em disciplinas diferentes.”

“O automobilismo no futuro? Seguro, divertido, emocionante, inclusivo, são todas as palavras que eu usaria. Precisamos receber as pessoas que querem participar para se divertir, mas também precisamos fornecer um caminho para a competição internacional para aqueles que querem progredir. Portanto, precisamos completar esta pirâmide de desenvolvimento, certificar-nos de que existem caminhos adequados. Vejo um enorme potencial para o crescimento do esporte em todo o mundo, combinado com a oportunidade de fornecer soluções com base na sustentabilidade ambiental. Eu gostaria de pensar que o futuro é muito promissor para o automobilismo.”