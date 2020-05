Bebidas, cigarros e mais: relembre as 50 pinturas mais icônicas da história do esporte a motor

A pintura de um carro ou moto, independentemente da categoria, é o rosto do piloto e de uma equipe. Vitórias gloriosas, derrotas frustrantes ou até mesmo a simples presença no grid com um conjunto de cores diferentes, bastam para chamar a atenção do público e ganhar o coração dos fãs.

O Motorsport.com selecionou 50 das pinturas mais icônicas do esporte a motor, sem definir qualquer ordem de importância. Relembre todas elas.

Galeria Lista John Player Special & Lotus 1 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images 555 & Subaru 2 / 50 Foto de: Subaru World Rally Team Goodwrench & Dale Earnhardt/RCR 3 / 50 Foto de: General Motors Gulf & Porsche 4 / 50 Foto de: Porsche Cars North America Marlboro & McLaren 5 / 50 Foto de: XPB Images Miller & Penske 6 / 50 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Silk Cut & Jaguar 7 / 50 Foto de: Philippe Hubert Benetton & Benetton 8 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Repsol & Honda 9 / 50 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Target & Chip Ganassi Racing 10 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Rothmans & Porsche 11 / 50 Foto de: Philippe Hubert Leyton House & March 12 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Martini & Lancia 13 / 50 Foto de: Philippe Hubert West & McLaren 14 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Lucky Strike & Kevin Schwantz/Suzuki 15 / 50 Foto de: Anthony Rew Kmart & Newman/Haas 16 / 50 Foto de: IndyCar Series Renown & Mazda 17 / 50 Foto de: Rainier Ehrhardt Elf & Tyrrell 18 / 50 Foto de: Bob Heathcote Marlboro & Ducati 19 / 50 Foto de: Ducati Corse Pennzoil & Penske 20 / 50 Foto de: IndyCar Series Castrol & Toyota 21 / 50 Foto de: Dave Dyer Canon & Williams 22 / 50 Foto de: Williams F1 Camel & Yamaha 23 / 50 Foto de: Camel Media Service DuPont & Jeff Gordon/Hendrick Motorsports 24 / 50 Foto de: NASCAR Media Gitanes & Ligier 25 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Castrol & John Force 26 / 50 Foto de: David Reininger Red Bull & Sauber/Red Bull/Toro Rosso 27 / 50 Foto de: XPB Images Mobil & Peter Brock/Holden 28 / 50 Foto de: Holden Motorsport Parmalat & Brabham 29 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images D2 & Mercedes 30 / 50 Foto de: Markus Arias-Roehner Sunoco & Porsche 31 / 50 Foto de: Porsche AG Benson & Hedges & Jordan 32 / 50 Foto de: XPB Images Budweiser & Kenny Bernstein 33 / 50 Foto de: Greg Gage NewMan & Joest Racing/Porsche 34 / 50 Foto de: Porsche AG Bastos & Rover 35 / 50 Foto de: XPB Images Gauloises & Yamaha 36 / 50 Foto de: Gauloises Fortuna Racing KOOL & Team Green 37 / 50 Foto de: Richard Sloop Valvoline & Mark Martin/Roush Racing 38 / 50 Foto de: NASCAR Media Alitalia & Lancia Stratos 39 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Budweiser & Truesports 40 / 50 Foto de: Dan Boyd Camel & Peugeot 41 / 50 Foto de: Peugeot Sport Warsteiner & Arrows 42 / 50 Foto de: David Smith STP & Richard Petty/Ford 43 / 50 Foto de: NASCAR Media Player's & Forsythe Racing 44 / 50 Foto de: Robert Kurtycz Fina & BMW Motorsport 45 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images UOP & Shadow 46 / 50 Foto de: Bob Heathcote Marlboro & Mitsubishi 47 / 50 Foto de: Mitsubishi Motors Lowe's & Jimmie Johnson/Hendrick Motorsports 48 / 50 Foto de: Bob Heathcote Shell & Dick Johnson Racing 49 / 50 Foto de: Dick Johnson Racing 555/Lucky Strike & BAR 50 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images

