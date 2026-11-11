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Bernardo Gentil fez estreia positiva na Eurocup 3 em Barcelona

Cearense radicado em Brasília foi o 17º colocado na tomada de tempos e fechou a última etapa do ano em 15º entre 30 pilotos inscritos

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Bernardo Gentil

Bernardo Gentil

Foto de: Fotocar13

Vice-líder da Fórmula 4 Brasil, Bernardo Gentil fez uma estreia bastante positiva na categoria em que competirá na próxima temporada. Em Barcelona, no Circuit de Barcelona-Catalunha, ele disputou na última etapa da Eurocup 3 com o objetivo de conhecer a equipe e o carro que utilizará em 2027.

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Aos 16 anos de idade, Bernardo Gentil integrou a equipe Drivex em um grid bastante qualificado, com 30 pilotos inscritos. Único estreante, ele fechou a rodada em 15º, um resultado que deixou o cearense radicado em Brasília (DF) bastante satisfeito.

“Fiquei muito feliz com minha primeira prova na Eurocup 3”, disse Bernardo Gentil. “O objetivo era buscar quilometragem e melhor adaptação ao novo carro, que tem muito mais potência e mais pressão aerodinâmica em relação ao Fórmula 4.”

“Estou satisfeito com meu resultado e com a evolução que tive na semana e bastante otimista para a temporada completa”, finalizou o piloto mais novo do grid.”

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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