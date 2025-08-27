Bruno Ribeiro lidera Fórmula Regional Américas e tenta ampliar vantagem no Canadá
Piloto brasileiro faz sua temporada de estreia na categoria e nunca andou no circuito de Mosport, no Canadá, que recebe a etapa deste final de semana
Líder do campeonato da Fórmula Regional Américas e uma das revelações do automobilismo brasileiro atuando nos Estados Unidos, Bruno Ribeiro tem mais um desafio na temporada 2025. O piloto da equipe Kiwi Motorsports vai até o circuito de Mosport, no Canadá, para a disputa da antepenúltima etapa do campeonato. Será a primeira vez que o piloto competirá fora dos Estados Unidos desde que iniciou sua trajetória no esporte a motor da América do Norte.
O único brasileiro do grid faz sua primeira temporada na categoria após disputar em 2024 a USF Juniors, categoria de entrada para pilotos que visam alcançar a Indy. Neste ano, Bruno faz uma campanha em que acumula três vitórias e 11 pódios, incluindo uma sequência de seis corridas chegando no top-3. Com esse desempenho, o dono do carro #01 lidera o campeonato com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado.
“Nós temos neste final de semana uma etapa no Canadá, em Mosport. Vão ser três corridas em um circuito em que eu nunca andei. Fiz muitos treinos no simulador e gostei bastante do circuito, então estou bastante confiante. Estou na liderança de uma temporada muito disputada, então vamos lutar para seguir assim até o final”, diz Bruno Ribeiro.
A Fórmula Regional Américas é o equivalente ao campeonato da FRECA, disputada na Europa, no continente americano. Há ainda outros torneios que levam o nome de Fórmula Regional, como o do Oriente Médio, que tem suas provas nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait, e da Oceania, com corridas na Nova Zelândia, ambas as competições disputadas no início do ano.
A programação da etapa de Mosport terá sua programação aberta na sexta-feira, enquanto as corridas serão distribuídas entre sábado e domingo. O YouTube mostra a etapa ao vivo.
Calendário da Fórmula Regional Américas:
28 a 31 de agosto - Canadian Tire Motorsport Park
18 a 21 de setembro - Virginia International Raceway
17 a 19 de outubro - Barber Motorsports Park
Classificação do campeonato:
1- Bruno Ribeiro 209 pontos
2- Nicolas Ambiado 198
3- Titus Sherlock 153
4- Jett Bowling 153
5- Brady Golan 112
6- Nicolas Stati 82
7- Connor Roberts 64.5
8- James Lawley 59.5
9- Daniel Quimby 40
10- Jake Pollack 34
11- Alex Benavitz 29
12- Barrett Wolfe 25.5
13- Hayden Bowlsbey 20
14- Lincoln Day 11
15- Bijoy Garg 10
16- Anthony Autiello 7
17- Kevin Janzen 1.5
18- Athan Sterling 1
19- Nicole Havrda 0
