Pedro Lima larga em 12º e chega em 4º na F4 Winter Series em Aragón

Pedro Lima largou em 12º em Aragon e, com uma memorável escalada, em 15 voltas de corrida, terminou em um respeitável quarto lugar a corrida de abertura da penúltima etapa da F4 Winter Series.

Foi apenas a décima prova do paulista de 15 anos de idade na Europa, mas ele mostrou maturidade de piloto experimentado.

A corrida foi declarada em pista molhada, mas os concorrentes foram para o grid com pneus slick. Ao longo da prova, começou a garoar e depois a chover com relativa intensidade, inclusive provocando spray nas quatro voltas finais. A pista vinha mudando volta após volta e muitos carros atravessaram freadas, rodaram e escaparam da pista. Alguns chegaram a parar nos pits para trocar para pneus de chuva, perdendo a volta do líder e apostando em chuva forte no fim.

Terceiro colocado no campeonato da F4 Brasil em 2025 e mais jovem vencedor de uma corrida na história do evento, Pedro Lima alinhou seu carro na sexta fila depois de um quali complicado, quando, em piso molhado, não conseguiu um bom posicionamento e acabou prejudicado pelo tráfego e dificuldade de visibilidade.

No apagar das luzes, ele reagiu bem e atacou por fora, tomando risco na trajetória externa em 3-wide na tomada da primeira curva. O movimento pagou dividendos, e Pedro fechou a primeira volta já em sétimo. Na volta seguinte, quando vinha em ação de ataque sobre o sexto, um carro à frente de ambos rodou nas condições traiçoeiras da pista e ficou atravessado. Pedro precisou adotar manobra evasiva para desviar do concorrente e acabou cedendo uma posição no processo, de modo que permaneceu em sétimo (ganhando apenas o posto do carro rodado).

Ele tinha mais controle que os concorrentes no segundo pelotão nas voltas iniciais. Enquanto os quatro primeiros vinham batalhando pela liderança, no grupo seguinte o #53 da equipe VAR era o destaque. Na volta 3, Lima atacou por fora no fim da longa reta oposta e passou no grampo, para ser sexto. Determinado a entrar no top5, ele veio no vácuo do concorrente no giro seguinte e leu bem a linha do adversário. Então na volta 6 induziu o oponente a posicionar o carro no meio da pista na freada do fim da reta oposta, temendo novo ataque por fora. Mas Pedro mergulhou por dentro, achou um ponto de freada e, mesmo com o carro traseirando um pouco na retomada, emergiu da curva em quinto. Foi uma manobra muito visual na medida em que outro carro ainda ensaiou emparelhar por fora em 3-wide.

As condições de aderência pioravam, enquanto os quatro primeiros seguiam alternando linhas e disputando palmo a palmo as freadas. Isso favoreceu o brasileiro, que, em duas voltas se livrou do assédio dos adversários com quem havia disputado e passou a tirar vantagem para o grupo da frente.

Na volta 9, com trechos já bem úmidos no traçado de Aragon, um oponente bateu ao tentar atacar pelo segundo lugar e perdeu posições. Pedro Lima foi promovido a quarto lugar.

Então a disputa era para segurar o carro na pista com slicks nos giros finais. Muitos pilotos foram punidos com acréscimo de tempo por exceder os limites da pista, outros passaram a rodar mais de 15s mais lentos que nas voltas iniciais e os que haviam arriscado parar nos pits para pneus de chuva descontavam voltas que haviam tomado dos líderes durante o procedimento de pitstop.

Pedro Lima terminou em quarto, igualando seu melhor resultado na Europa.

Neste domingo a F4 Winter Series realiza mais uma classificação pela manhã, seguida de duas corridas. As provas são exibidas ao vivo pelo canal oficial da categoria no Youtube.

“A classificação foi complicada, não por falta de ritmo, mas por dificuldade de posicionamento na pista. Sabia que tínhamos condição de avançar na corrida e felizmente consegui boas ultrapassagens. As condições não estavam fáceis e pude aprender bastante nesta prova Agradeço a todos na VAR pelo equipamento e pela torcida de todos”

F4 Winter Series - Etapa 4 - Aragon

Domingo, 8 de março

05:00 - 05:15 - Quali 2

09:30 - 10:00 - Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

13:30 - 14:00 - Corrida 3 (30 minutos +1 volta)

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!