Neste final de semana, o Ultimate Drift retoma sua temporada com a terceira etapa do campeonato nacional em Balneário Camboriú (SC), no Speedway Music Park, palco de uma das rodadas mais aguardadas do ano. A etapa promete disputas acirradas, grandes nomes na pista e um momento chave na luta pelo título da principal categoria de Drift do Brasil, filiada à Fórmula Drift.

Com atmosfera especial, o evento também une tradição e entretenimento em clima de festa junina, oferecendo ao público três dias de adrenalina com batalhas emocionantes, comidas típicas, parque de diversões, exposição de carros e atrações para todas as idades.

A segunda etapa, realizada em Londrina (PR), elevou ainda mais o nível da competição. A nova geração chegou forte, protagonizando embates intensos com os veteranos da modalidade, em batalhas decididas nos mínimos detalhes. O confronto final reuniu dois dos maiores nomes do esporte: Matheus Sartor, bicampeão brasileiro, e João “Sheriff” Barion, ícone do Drift nacional e internacional, que travaram uma batalha épica, marcada pela precisão e técnica refinada de ambos os pilotos, consagrando a atual fase do campeonato.

No ranking geral, quem lidera o campeonato é o catarinense Marcio Vieira Júnior, o Juninho. Com 159 pontos, ele se firma como um dos principais nomes da temporada e símbolo da nova geração que tem elevado o patamar técnico do Drift brasileiro, tanto nacional quanto internacionalmente. Outro nome local que chama atenção é Valentina Piaz, de apenas 16 anos, que ocupa a décima colocação na tabela e representa com personalidade o protagonismo catarinense e a força feminina da modalidade.

A etapa em Balneário Camboriú será em formato de rodada dupla, aumentando ainda mais o peso competitivo do fim de semana. As atividades começam na sexta-feira (27), com as sessões de classificação (qualify). No sábado (28), a partir das 13h, acontecem as pré batalhas, seguidas pelas disputas do Top 32 e top 16, que definirão o primeiro campeão do final de semana.

No domingo (29), a programação recomeça às 11h com as pré batalhas da segunda rodada. Em seguida, os pilotos disputam novamente o Top 32 e o Top 16, encerrando a etapa com a coroação do segundo vencedor da etapa catarinense.

Todas as batalhas terão transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais do Ultimate Drift, e o Top 16 de domingo também será exibido pelo canal Racer Brasil.

Cronograma - Ultimate Drift - Balneário Camboriú

Sexta-feira, 27 de junho

16h: Abertura dos portões ao público

18h - 20h: Visitação aos boxes

20h - 23h: Qualify

Sábado, 28 de junho

12h30: Abertura dos portões ao público

13h - 15h: Pré-batalha

14h30 - 15h40: Visitação aos boxes

16h - 18h: Top 32 Batalhas

18h30 - 21h30: Top 16 Batalhas

Domingo, 29 de junho

11h Abertura dos portões ao público

11h - 13h: Pré-batalha

12h30 - 13h30: Visitação aos boxes

14h - 16h: Top 32 Batalhas

16h30 - 19h30: Top 16 Batalhas

Top 10 – após duas etapas:

1. Juninho – 159 pontos

2. Sheriff Barion – 140

3. Gustavinho Radical – 131

4. Matheus Sartor – 122

5. Lucas Rezende – 122

6. Murilo Sobral – 105

7. Peterson Lima – 98

8. Gabriel Pacheco – 83

9. Lúcio Turossi – 66

10. Valentina Piaz - 66

