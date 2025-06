Gabriel Gomez finalizou o sábado da F4 Italiana em Monza com dois pódios em segundo lugar, com um festival de ultrapassagens em sua primeira vez competindo na mais tradicional pista da Itália. O catarinense de 18 anos de idade mostrou maturidade, soube dividir freadas, ultrapassar por dentro e por fora e até ceder a posição quando inevitável. Protagonizou pegas memoráveis com direito a 3-wide no fim da reta a mais de 250 km/h.

Agora o único brasileiro do grid mais forte da F4 mundial tem seis pódios em oito provas no campeonato. Nas duas corridas deste sábado ele recebeu seus troféus ao lado do americano Sebastian Wheldon e do japonês Kean Nakamura Berta, ambos pilotos Prema. Mas eles alternaram posições, com o pupilo da Andretti vencendo a primeira e terminando a segunda em terceiro. O nipônico lidera o campeonato, com Wheldon em segundo e o Gomez, campeão da Winter Series em 2025, em terceiro.

Na primeira corrida do dia, Wheldon reagiu bem ao apagar das luzes saindo da pole, mas o ucraniano Sasha Bondarev assumiu a liderança no início. Nakamura largou de P13, enquanto Gomez, dez posições à frente, sustentou o terceiro lugar no início.

Após uma breve intervenção do safety-car, Gomez surpreendeu Wheldon, avançando para a vice-liderança. Ele então atacou o ucraniano, que trancou a porta e permitiu ao americano retomar a posição na volta seguinte. Bondarev então rodou sozinho e ficou com o carro atravessado na pista, o que entregou a liderança para Wheldon, com Gomez em segundo. Nakamura vinha escalando o pelotão e acabou ainda favorecido por uma nova aparição do carro de segurança na fase final da corrida.

O brasileiro do carro #78 então foi sagaz ao atacar Wheldon por fora na chicane Roggia, assumindo a liderança a três voltas do fim. Nakamura se aproveitou e seguiu a linha de Gomez, derrubando o americano para terceiro.

Então o líder do campeonato se aproximou de Gabriel na Parabolica, sinalizando ataque. Isso permitiu a Wheldon emparelhar por dentro em um ousado movimento de 3-wide, que rendeu o retorno ao primeiro lugar na corrida. Gomez foi até a bandeirada se defendendo do japonês com astúcia.

A segunda corrida viu uma escalada do catarinense da equipe fundada por Ralf Schumacher. Ele largou em décimo e soube se posicionar na primeira volta, conquistando cinco posições logo no primeiro giro. Os adversários diretos pela vitória na primeira corrida ocuparam a primeira fila, com Nakamura liderando desde a pole.

Após uma intervenção do safety-car, Gabriel logo chegou na zona de pódio ultrapassando Wheldon e Luka Sammalisto. Ele assumiu o segundo lugar e partiu decidido para desafiar Nakamura pela liderança.

Então a sorte sorriu para o japonês. Gomez tinha muito mais ação nas voltas finais, mas dois carros acabaram se achando na freada da primeira chicane da pista e os ficais de pista tiveram que acionar bandeira amarela dupla no trecho, justamente o setor onde Gabriel mais teve ação sobre Nakamura para um ataque pela vitória. Ele então levou o #78 ao segundo segundo lugar da tarde, fechando uma jornada memorável em Monza com Wheldon em terceiro.

A terceira e última corrida da terceira etapa da F4 Italiana acontece neste domingo, com Gabriel Gomez largando em 16º. A corrida é transmitida ao vivo pelo canal da categoria no Youtube.



O que ele disse:

“Foi um sábado muito positivo, com mais dois pódios. É muito legal competir em Monza e felizmente a pista permite boas ultrapassagens. No quali 2 cometi pequenos erros e isso me colocou um pouco mais atrás no grid. Mas o carro estava bom e pudemos competir e lutar pela vitória nas duas corridas. Foi uma pena a amarela dupla no fim da reta na segunda prova, pois acredito que tinha condição de atacar pela vitória se não fosse aquilo. De todo modo, foi um dia muito positivo e agradeço ao time pelo equipamento que me entregou. Vamos por mais no domingo”

F4 Italiana - Etapa 3 - Monza (Horários de Brasília):

Domingo, 22 de junho

05:25 - 06:00 - Corrida 3 (30m + 1 volta)



F4 Italiana - Monza - Etapa 3 - Corrida 1:

1. Sebastian Wheldon

2. Gabriel Gomez

3. Kean Nakamura Berta

4. Newman Chi

5. Salim Hanna



F4 Italiana - Monza - Etapa 3 - Corrida 2:

1. Kean Nakamura Berta

2. Gabriel Gomez

3. Sebastian Wheldon

4. Luka Sammalisto

5. Andrija Kostic



F4 Italiana - Classificação após duas etapas (top5):

1. Kean Nakamura Berta (JAP) 165 pontos

2. Sebastian Wheldon (EUA) 136

3. Gabriel Gomez (BRA) 114

4. Salim Hanna (COL) 80

5. Maksimilian Popov (ITA) 71

