Depois de deixar o calendário da Fórmula 1 em 2026, o histórico circuito de Ímola está passando por uma grande reforma com o objetivo de manter a porta aberta para um retorno à categoria máxima do automobilismo.

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari voltou à F1 nos últimos anos como uma solução temporária durante a pandemia de COVID-19 e, posteriormente, recebeu uma extensão de contrato por três anos até 2025. Mas, com o número de corridas europeias sob pressão, e a F1 sediando duas corridas na Espanha em 2026 - em Barcelona e Madrid - o GP da Emilia Romagna teve que ceder o lugar para 2026.

Em vez disso, Ímola encomendou uma reforma muito aguardada, visando diversificar suas corridas ao longo do ano, enquanto também se prepara para um possível retorno da F1 no futuro.

Apesar da exclusão do calendário de 2026 da F1, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari está trabalhando com a Prefeitura de Ímola para modernizar suas instalações, para que esteja pronto caso surja uma oportunidade.

Dadas as crescentes exigências financeiras da F1, atualmente parece improvável ver Ímola retornar como uma etapa fixa, sendo mais provável que seja mantido em espera como um local reserva ou entre em um rodízio europeu com outros circuitos, sendo o GP da Bélgica o primeiro a fechar esse tipo de acordo.

Uma grande reformulação do paddock

Mas isso não impede os organizadores de encomendar uma grande e muito necessária reforma, começando por uma grande reformulação do paddock após pedidos dos competidores.

Primeiramente, a área coberta será ampliada para oferecer mais espaço para as equipes e otimizar a logística. Em segundo lugar, a praça próxima ao centro médico será recapeada para atender aos requisitos do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA.

Isso significa que as áreas atualmente cobertas por terra (1.490m2) e blocos de concreto intertravados (5.340m2) serão substituídas por asfalto ecológico, enquanto outras modificações garantirão padrões mais elevados de segurança e funcionalidade.

Além disso, começaram os trabalhos para cobrir a arquibancada dos boxes, que será concluída em três fases. O muro que separa o paddock do rio será reforçado para proteção contra inundações, e a barreira acústica que isola as casas dentro do autódromo será ampliada.

La Casa degli Eventi

A antiga casa dentro da curva Tosa foi demolida para dar lugar a uma nova estrutura de hospitalidade, a chamada “Casa degli Eventi”. Será uma construção multifuncional que oferece excelentes vistas da curva por meio de uma grande janela semicircular de vidro.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Também próximo à Tosa, a rede viária será modificada, tanto para melhorar o acesso às arquibancadas quanto para garantir maior segurança aos usuários diários. A ponte será alargada de uma para duas faixas (com ciclovia), enquanto duas rotatórias estratégicas conectarão a Via Tiro a Segno à Via Kennedy de um lado e à Via Quarantini do outro de forma mais eficiente.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Um calendário variado para atividades durante todo o ano

Apesar da ausência da F1, Ímola ainda conta com um impressionante calendário internacional de automobilismo, com destaque para a abertura da temporada do WEC em abril, as 6 Horas de Ímola. Outros eventos notáveis incluem o ACI Racing Weekend, Lamborghini Arena, CIV Moto, o histórico Minardi Day e a European Le Mans Series, com o Ímola Classic de outubro sendo o último grande evento de corrida do calendário deste ano.

Mas, para construir seu calendário ao longo do ano, Ímola também busca diversificar com eventos não relacionados a corridas. Além do Duatlo de Ímola nos dias 5 e 6 de abril, o Enzo e Dino Ferrari também sediará shows musicais em uma nova área chamada Music Park Arena, que poderá funcionar também como uma fan zone para eventos de automobilismo.

O objetivo final de tudo isso é que Ímola repita seu número de público de 2025, com quase um milhão de fãs, mesmo sem os 212 mil fãs que compareceram ao circuito para o GP da Emilia Romagna.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!