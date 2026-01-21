A Yamaha Racing Brasil abre 2026 apresentando as equipes que vão disputar os títulos durante a temporada. Na motovelocidade, além dos 65 pilotos das categorias de formação que correm no Brasil – Yamalube R3 BLU CRU e Yamaha R15 BLU CRU -, outros atletas vão disputar competições internacionais.

A Yamaha AD78 Latin America by MS Racing vai para sua oitava temporada no World SuperBike. Depois de três temporadas na categoria WSSP300, Humberto Turquinho Jr. agora encara o desafio na nova classe, a World SportBike, com sua Yamaha YZF-R7.

Aymon Bocanegra, Leonardo Marques e Heitor Ourinho serão os representantes da Yamaha Racing Brasil no Mundial Yamaha R3 BLU CRU. Os atletas são oriundos da R-Series Latin America (Yamalube R3 BLU CRU América Latina) e seguem a escalada rumo ao World SuperBike.

Em terras brasileiras, a equipe Enzo Ximenes, o campeão da Yamaha R15 BLU CRU América Latina 2025, para representar todos os pilotos que subiram da R15 para a R3 e agora iniciam a temporada na categoria Talent de YZF-R3.

E, para avançar ainda mais no desenvolvimento dos atletas em pistas brasileiras, o time JD43 BLU CRU M78 Academy encara a temporada com dois nomes de peso na Moto1000GP: Mario Salles, na GP600, e Felipe Macan, na GP1000.

Confira como foi o evento de lançamento das novidades de 2026 da Yamaha Racing Brasil que o Motorsport.com esteve presente:

MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!