Conheça os pilotos de rally da Yamaha Racing Brasil
Estrelas do Yamaha IMS Rally Team aceleram em busca do Hexa no Brasileiro de Rally RAID e do Tetra no Sertões
Gabriel 'Tomate', Adrien Metge, João Mauricio e Gabriel Bruning, da Yamaha Racing Brasil
Foto de: Yamaha
A Yamaha Racing Brasil entra em 2026 preparada para conquistar ainda mais títulos no rally. Com um time vencedor e experiente, o Yamaha IMS Rally Team vai em busca do Hexacampeonato do Brasileiro de Rally RAID e do Tetra na Geral do Sertões.
O tetracampeão brasileiro e bicampeão do Sertões Adrien Metge vai para a sua sexta temporada defendendo o time azul. O atual campeão brasileiro Gabriel Soares, o 'Tomate', encara sua segunda temporada na equipe.
E Gabriel Bruning, bicampeão do Sertões na Moto2, chega a sua quarta temporada vestindo azul. E, como novidade, chega João Mauricio Torres, atleta de 18 anos, uma das grandes promessas do rally nacional, para disputar a Moto3 como BLU CRU.
Além deles, temos o incansável Ricardo 'Bob' Martins e sua Ténéré 700 na defesa dos títulos do Brasileiro e do Sertões na categoria Over e Big Trail.
Confira como foi o evento de lançamento das novidades da Yamaha, o qual o Motorsport.com fez questão de estar presente:
Confira o calendário do Brasileiro de Rally:
RN 1500 (5 etapas) – 13 a 19 de abril
Minas Brasil (4 etapas) – 12 a 17 de maio
Rally do Jalapão (4 etapas) – 16 a 20 de junho
Sertões Series PR (3 etapas) – 9 a 11 de julho
Rally dos Sertões (8 etapas) – 22 a 30 de agosto
Sertões Series SP (3 etapas) – 5 a 8 de setembro
