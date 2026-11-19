A Copa Hyundai HB20 prepara uma novidade histórica para a decisão da Platinum Cup 2026, que será disputada nos dias 28 e 29 no Autódromo Internacional de Brasília. Pela primeira vez no automobilismo brasileiro, uma corrida terá seu traçado modificado durante a própria disputa, sem a necessidade de interrupções.

Batizada de Corrida Híbrida, a competição terá duas horas de duração e utilizará duas configurações diferentes do circuito.

O formato prevê uma divisão em duas fases de 60 minutos. Na primeira metade, os competidores utilizarão o traçado completo e modernizado do autódromo brasiliense.

Após uma hora de corrida, o safety car entrará na pista para neutralizar a disputa enquanto o circuito será reconfigurado. Com a alteração concluída, os pilotos passarão a utilizar exclusivamente o anel externo do autódromo, tudo isso sem interromper a corrida, criando uma situação inédita na qual os competidores precisarão se adaptar a dois circuitos distintos dentro de uma mesma prova.

"Queríamos fazer algo realmente diferente para encerrar a Platinum Cup. Brasília nos oferece essa possibilidade de explorar duas configurações de pista em uma única corrida, criando um desafio que vai muito além do que pilotos e equipes estão acostumados. É uma proposta ousada, que exigiu bastante planejamento, mas que representa exatamente o espírito de inovação que buscamos para a Copa Hyundai HB20", destaca Daniel Freire, CEO da HRacing, empresa responsável pela organização da categoria.

Além do desafio esportivo, a Corrida Híbrida acrescentará um componente estratégico à decisão da temporada. A mudança de configuração alterará completamente as características da disputa, obrigando pilotos e equipes a lidar com diferentes exigências de pilotagem, comportamento dos carros e gerenciamento de pneus ao longo das duas horas.

A transição também promete ser um dos momentos mais importantes da corrida. Com o pelotão reunido sob o comando do safety car, a mudança de traçado poderá influenciar diretamente a dinâmica da competição, abrindo novas possibilidades de disputas e estratégias para a segunda metade da prova.

"Não estamos falando simplesmente de uma corrida longa ou de uma mudança de percurso. Estamos criando uma dinâmica completamente nova, em que os pilotos começam a prova enfrentando um tipo de desafio e terminam em outro cenário. Queremos que a decisão da Platinum Cup seja lembrada não apenas pelo resultado, mas também pelo formato que apresentamos ao automobilismo brasileiro", completa Freire.

A etapa de Brasília encerrará a Edição Platinum de 2026, que passou por Curvelo (MG) e Chapecó (SC) antes de chegar à capital federal. Com a introdução da Corrida Híbrida, a Copa Hyundai HB20 pretende transformar sua última prova do ano em um marco para a categoria.

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