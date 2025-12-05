Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Geral

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

A partir do ano que vem, time bicampeão da Copa Truck passará a fazer parte da estrutura da prestigiada equipe liderada por Mauricio Ferreira

Publicado:
ASG Motorsport (Duda Bairros)

ASG Motorsport(Duda Bairros)

Foto de: Duda Bairros

A etapa de Interlagos marcará uma despedida importante no grid da Copa Truck. A Super Final da temporada 2025 será a última participação da equipe ASG Motorsport na categoria. A partir do ano que vem, ela passará a fazer parte da estrutura da Full Time Sports.

Leia também:

Presente no campeonato desde 2023, a ASG disputou o título em todas as quatro temporadas que disputou, nas duas classes. Seus grandes resultados foram o título da Pro com Wellington Cirino em 2022 e o da Super com Bia Figueiredo em 2025. Neste ano, ela disputa o título com Raphael Abbate na Pro, enquanto, na Elite, Pedro Perdoncini e Arthur Scherer buscam o bicampeonato para o time.

No total, foram 30 vitórias, mais de 100 pódios e 15 pole positions. "Agradecemos aos engenheiros, mecânicos, parceiros, patrocinadores, logística, comunicação, todos os que fizeram parte desta história e transformaram o esforço em resultados. Nosso último capítulo terá muita entrega, garra e dedicação como foram todos os quatro anos de operação. Vamos em busca dos títulos", afirmou a equipe em um comunicado nas redes sociais.

"A entrada na Copa Truck é uma oportunidade de negócios gigantesca que já estávamos namorando no ano passado e agora está executada. É um mundo novo para a gente, mas temos muitas pessoas experientes que ficarão à frente. Precisamos aprender, conhecer e entender, mas será um grande barato", comenta Mauricio Ferreira.

Ferreira, que comanda representações nos principais campeonatos do Brasil, também ressalta que a estrutura da divisão de caminhões da equipe seguirá em 2026 na atual sede, em Cubatão (SP). "Vamos primeiro aprender e ver como vai ser no ano que vem e depois vamos olhar como vai ser para tomarmos mais decisões", completa.

"A ASG foi uma parceira muito importante no crescimento recente da Copa Truck, sempre apresentando inovações, seja nos boxes, seja em ações e atraindo nomes grandes, como Bia Figueiredo e Caio Castro. A Copa Truck só tem a agradecer o trabalho feito", comenta Carlos Col, CEO da Copa Truck.

"Já a Full Time Sports é uma equipe que dispensa apresentações e foi campeã em todos os campeonatos que participou, estando presente no nosso evento por meio da NASCAR Brasil Series. Temos certeza que eles continuarão mantendo o legado da ASG de ser protagonista no grid", destaca o dirigente.

Enquanto a temporada nova não começa, a ASG Motorsport e a Full Time Sports cumprem seus compromissos finais com a Copa Truck e a NASCAR Brasil Series na grande decisão em Interlagos neste fim de semana.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Principais comentários

Últimas notícias

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Misc Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros