Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

A etapa de Interlagos marcará uma despedida importante no grid da Copa Truck. A Super Final da temporada 2025 será a última participação da equipe ASG Motorsport na categoria. A partir do ano que vem, ela passará a fazer parte da estrutura da Full Time Sports.

Presente no campeonato desde 2023, a ASG disputou o título em todas as quatro temporadas que disputou, nas duas classes. Seus grandes resultados foram o título da Pro com Wellington Cirino em 2022 e o da Super com Bia Figueiredo em 2025. Neste ano, ela disputa o título com Raphael Abbate na Pro, enquanto, na Elite, Pedro Perdoncini e Arthur Scherer buscam o bicampeonato para o time.

No total, foram 30 vitórias, mais de 100 pódios e 15 pole positions. "Agradecemos aos engenheiros, mecânicos, parceiros, patrocinadores, logística, comunicação, todos os que fizeram parte desta história e transformaram o esforço em resultados. Nosso último capítulo terá muita entrega, garra e dedicação como foram todos os quatro anos de operação. Vamos em busca dos títulos", afirmou a equipe em um comunicado nas redes sociais.

"A entrada na Copa Truck é uma oportunidade de negócios gigantesca que já estávamos namorando no ano passado e agora está executada. É um mundo novo para a gente, mas temos muitas pessoas experientes que ficarão à frente. Precisamos aprender, conhecer e entender, mas será um grande barato", comenta Mauricio Ferreira.

Ferreira, que comanda representações nos principais campeonatos do Brasil, também ressalta que a estrutura da divisão de caminhões da equipe seguirá em 2026 na atual sede, em Cubatão (SP). "Vamos primeiro aprender e ver como vai ser no ano que vem e depois vamos olhar como vai ser para tomarmos mais decisões", completa.

"A ASG foi uma parceira muito importante no crescimento recente da Copa Truck, sempre apresentando inovações, seja nos boxes, seja em ações e atraindo nomes grandes, como Bia Figueiredo e Caio Castro. A Copa Truck só tem a agradecer o trabalho feito", comenta Carlos Col, CEO da Copa Truck.

"Já a Full Time Sports é uma equipe que dispensa apresentações e foi campeã em todos os campeonatos que participou, estando presente no nosso evento por meio da NASCAR Brasil Series. Temos certeza que eles continuarão mantendo o legado da ASG de ser protagonista no grid", destaca o dirigente.

Enquanto a temporada nova não começa, a ASG Motorsport e a Full Time Sports cumprem seus compromissos finais com a Copa Truck e a NASCAR Brasil Series na grande decisão em Interlagos neste fim de semana.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!