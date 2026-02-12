Copa Truck usará 100% de Be8 BeVant® em todos os caminhões da categoria na temporada 2026

A Be8, empresa de energias renováveis, anunciou nesta quinta-feira (12) que será a mais nova fornecedora oficial de biocombustível da Copa Truck. A parceria prevê a utilização do biocombustível Be8 BeVant® nos 40 caminhões do grid, além de garantir o naming da categoria, que passará a se chamar Copa Truck Be8 BeVant®.

“Esta parceria com a Copa Truck marca um novo passo de nossa estratégia de mercado para a oferta de uma solução brasileira renovável, viável, segura e compatível para a descarbonização imediata com operações de alta exigência técnica como as do automobilismo profissional de alto nível”, celebrou Erasmo Carlos Battistella, Presidente da Be8. “Nas pistas da próxima temporada, vamos colocar o tema da transição energética no centro da disputa ao lado de grandes empresas do setor automotivo – será um exemplo para o mundo”, completou Battistella.

“Receber a Be8 como naming rights da Copa Truck é um marco para a categoria. Estamos falando de uma parceria que vai além do patrocínio e posiciona a Copa Truck como protagonista na discussão sobre inovação e transição energética, sem abrir mão de performance, competitividade e espetáculo nas pistas”, destacou o CEO da Copa Truck Carlos Col.

Desenvolvido pela Be8, o Be8 BeVant® é um biocombustível renovável que pode ser utilizado 100% puro em motores a diesel, sem necessidade de adaptações técnicas ou investimentos adicionais em infraestrutura. O produto mantém o mesmo desempenho com redução de até 99% das emissões de GEE, consolidando-se como uma alternativa imediata e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.

“Essa iniciativa vai muito além de uma ação de marketing. Estamos falando de um projeto que une inovação, tecnologia e sustentabilidade de forma prática. Acreditamos que o esporte pode, e deve, ser uma vitrine para soluções capazes de transformar a matriz energética do transporte e contribuam para um futuro mais sustentável”, disse Leandro Zat, Vice-presidente de Operações da Be8.

Alto nível de competitividade com desempenho

O Be8 BeVant® já foi aprovado nos testes de pré-temporada da categoria, apresentando funcionamento estável, seguro e consistente, sem necessidade de qualquer adaptação nos caminhões. "A adoção do Be8 BeVant® mantém o alto nível de competitividade da categoria, preservando o desempenho e a dinâmica das corridas – o que para todos os envolvidos era um aspecto fundamental. Os testes foram acompanhados por equipes técnicas da Be8 e da Copa Truck, reforçando o compromisso conjunto com inovação, segurança e sustentabilidade. Essas etapas de análises práticas dão robustez ao produto e reforça a confiança de que a nossa solução é viável e escalável”, disse Camilo Adas, Diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da Be8.

Disponível no mercado desde janeiro de 2025, o Be8 BeVant® já está em uso em mais de 30 empresas das áreas de transporte e de geradores, oferecendo energia limpa para empresas de ônibus, de logística, de serviços aeroportuários e na agricultura.

Uma parceria que vai além do combustível

Além do fornecimento do biocombustível e do naming rights, a parceria entre Be8 e Copa Truck contempla uma ampla presença da marca na plataforma da categoria. A Be8 BeVant® contará com propriedades de visibilidade, como placas de pista, marcação no pódio e backdrop de entrevistas, além de ações de relacionamento, experiências e ativações especiais ao longo da temporada.

A união reforça o posicionamento da Copa Truck como um laboratório real de inovação e sustentabilidade no automobilismo e consolida a Be8 como protagonista na agenda de transição energética no Brasil.

Sobre a Copa Truck

A Copa Truck é o principal campeonato de caminhões do automobilismo brasileiro e uma das categorias mais relevantes do esporte a motor na América Latina. Reconhecida pelo alto nível técnico, pela competitividade nas pistas e pela forte conexão com o setor de transporte, a categoria reúne grandes montadoras, marcas globais e alguns dos pilotos mais experientes do país.

Com corridas disputadas nos principais autódromos do Brasil, a Copa Truck se destaca por aliar performance, inovação, entretenimento e relacionamento, oferecendo uma plataforma completa para marcas que buscam visibilidade qualificada, ativações de alto impacto e experiências únicas com clientes, parceiros e fãs.

Além do espetáculo esportivo, a Copa Truck atua como um laboratório real de soluções para o transporte pesado, promovendo avanços em tecnologia, segurança e sustentabilidade, e reforçando seu compromisso com o futuro da mobilidade e da indústria automotiva.

