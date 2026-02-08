Delegado do caso de Pedro Turra pede "reflexão" após morte de adolescente de 16 anos
Rodrigo foi agredido e passou 16 dias internado na UTI, mas morreu na manhã do último sábado (7)
O delegado-chefe da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pire, Pablo Aguiar, publicou em suas redes sociais uma carta aberta após a morte do adolescente Rodrigo, que foi agredido pelo ex-piloto da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos.
Os jovens se envolveram em uma briga na noite do dia 23 de janeiro. Rodrigo foi levado ao hospital em estado grave, com traumatismo craniano. Ele estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em Águas Claras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã do último sábado (7).
O delegado Pablo foi responsável por conduzir as investigações que resultaram na prisão preventiva de Turra no dia 30 de janeiro e lamentou a morte de Rodrigo. Aguiar chegou a se emocionar, dias antes, durante uma coletiva de imprensa, falando sobre o caso, dizendo que sentia a "dor de um pai".
"Durante a investigação deste crime, lidei com fatos, provas e silêncios difíceis. Mas, acima de tudo, carreguei a responsabilidade de lembrar que, por trás de cada detalhe técnico, existia uma vida que merecia respeito e verdade. Buscar justiça foi, e continua sendo, uma forma de honrar sua memória".
"Que este momento não seja apenas de dor, mas também de reflexão. Que a sua ausência nos lembre do valor da vida, da importância da empatia e do compromisso coletivo para que tragédias como essa não se repitam".
O caso
Pedro Turra e Rodrigo se envolveram em uma briga física que resultou na morte do jovem de 16 anos. Segundo o Motorsport.com apurou com o tio do menino, tudo aconteceu na saída de uma festa.
Rodrigo estava sozinho quando Turra chegou em um veículo com amigos. Outro piloto estava dirigindo o carro e teria sido o responsável por chamar o jovem de 16 anos, com quem discutiu brevemente antes das agressões começarem.
Pedro foi preso em flagrante na madrugada do dia 23, mas foi solto sob fiança de R$ 24,3 mil. No dia 30 de janeiro, ele foi preso oficialmente pela Polícia Civil do Distrito Federal e transferido para a Papuda no dia 2 de fevereiro.
Turra segue preso no Complexo Penitenciário da Papuda. O ex-piloto da Fórmula Delta apresentou um pedido de habeas corpus na última quarta-feira (6), mas o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou.
Delegado do caso de Pedro Turra pede "reflexão" após morte de adolescente de 16 anos
