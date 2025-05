Depois de estrear na temporada da Stock Car, Rafael Suzuki vai experimentar um novo começo em 2025, só que agora internacional. Neste fim de semana, ele irá disputar a primeira etapa do GT World Challenge Sprint Europa, em Zandvoort, na Holanda. Suzuki vai dividir o cockpit do Aston Martin #270 verde com detalhes em amarelo da equipe belga Comtoyou com o piloto categoria bronze Ricardo Baptista.

“Estamos numa boa equipe e a expectativa é fazer o nosso melhor para sermos os mais competitivos que pudermos”, destacou Suzuki, sabendo que o desafio será grande. “Acho que fizemos uma boa preparação, mas não conhecemos muito nossos adversários na Bronze Cup. O que mais conhecemos é o (Augusto) Farfus e o Darren Leung, que também vão correr na Bronze Cup, que reúne um piloto bronze e um profissional normalmente”.

O GTWC reúne 41 carros dos 10 principais fabricantes do mundo. As primeiras atividades para a etapa de Zandvoort acontecem nesta sexta, com um treino livre e a pré-classificação. No sábado, acontecem a primeira classificação e a primeira corrida, enquanto, no domingo, serão realizadas mais uma classificação e a segunda corrida.

Depois de Zandvoort, Suzuki e Baptista vão encarar mais três etapas: Misano (18 a 20 de julho), Magny-Cours (01 a 03 de agosto) e Valencia (19 a 21 de setembro).

