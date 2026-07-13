Dois pilotos morrem em prova de motociclismo na República Tcheca

O austríaco Philipp Steinmayr, de 32 anos, e o romeno Adrian Rus, de 43, faleceram no último sábado (11), vítimas de um grave acidente na etapa de Brno, na República Tcheca, do Campeonato Internacional de Alpe Adria.

Os dois pilotos se chocaram na pista durante uma das provas do sábado e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) confirmou as duas mortes. Rus chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, e Steinmayr foi atendido no local do acidente, mas faleceu ainda na pista.

Steinmayr começou a competir aos 19 anos, chegando ao auge da carreira em 2022, ao vencer as 24 Horas de Le Mans na categoria superstock. Além disso, foi campeão da Copa do Mundo de Endurance da FIM na mesma categoria.

Rus foi apelidado de 'Sinner' no meio esportivo e, além da paixão pelo motociclismo, também gostava de música. O romeno era ativo nas redes sociais, compartilhando a rotina de treinos, corridas e bastidores de algumas provas.

"A FIM Europa lamenta confirmar que dois pilotos perderam a vida após um acidente ocorrido durante a programação de sábado do Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria, no Automotodrom Brno. Apesar da intervenção imediata dos serviços médicos, Philipp Steinmayr morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente. Adrian Rus foi levado ao hospital em estado crítico, mas posteriormente não resistiu aos ferimentos", dizia o comunicado da FIM.

"Após o acidente, os organizadores decidiram cancelar toda a programação restante do fim de semana. A FIM Europe, a Alpe Adria Motorcycle Union, a AAcademy (promotora do evento) e o Circuito de Brno expressam suas mais profundas condolências às famílias, amigos, equipes e entes queridos de Philipp Steinmayr e Adrian Rus. Em respeito às famílias enlutadas, nenhuma outra informação será divulgada neste momento", concluiu.



