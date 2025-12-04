Todas as categorias

Geral

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Piloto da equipe Andretti na Fórmula E busca segunda vitória consecutiva junto do piloto da Sauber F1

Redação Motorsport.com
Publicado:
460395_1185031_20231221_741_kart500milhas_rodrigoruiz_28202

Foto de: Rodrigo Ruiz

Dona de cinco vitórias nas 500 Milhas de Kart Granja Viana, a Car Racing anunciou a participação de Felipe Drugovich, piloto que defende a equipe Andretti na Fórmula E, na edição deste ano da prova, marcada para o dia 20 de dezembro no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Será a terceira vez que o piloto vai disputar a mais tradicional prova do kartismo nacional, sempre pela mesma equipe, agora junto de Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber na Fórmula 1.

O campeão da Fórmula 2 em 2022 fez sua estreia nas 500 Milhas SCHADEK de Kart Granja Viana em janeiro daquele ano, em uma edição disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Com a Car Racing e debaixo de chuva, coube ao piloto anotar a pole position. Em 2023, na última edição da prova, Drugovich esteve no kart vencedor da prova, que contou também com Gabriel Bortoleto no time. Os dois, aliás, voltam a ser companheiros na Car Racing.

“Vou correr novamente as 500 Milhas de Kart, mais uma vez pela Car Racing. Estou super feliz em participar de novo, pois das últimas vezes que eu corri, marquei a pole em uma e venci a prova na última edição. Vamos para cima para, se Deus quiser, buscar mais uma vitória”, disse Drugovich, que neste final de semana estreia na temporada 2025/2026 da Fórmula E no ePrix de São Paulo.

As 500 Milhas SCHADEK de Kart Granja Viana contarão com a presença de alguns dos principais nomes do automobilismo brasileiro atuando em competições nacionais e internacionais.

Filtros