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Em meio a dúvida sobre Abu Dhabi na F1, 24h de Dubai muda de local

Promotora anunciou que etapa será realizada em Kyalami

Redação Motorsport.com
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Infos 24h Dubai 2026: Zeitplan, Livestream, Starterliste

Infos 24h Dubai 2026: Zeitplan, Livestream, Starterliste

Foto de: Communications Audi Sport customer racing Bildagentur Kräling

Em meio às incertezas sobre os conflitos no Oriente Médio e uma falta de resolução da Fórmula 1 quanto ao seu calendário, outras categorias já estão tomando decisões sobre o futuro. A Creventic, promotora das 24h de Dubai, anunciou que a prova não acontecerá mais em Yas Marina, sendo substituída por uma etapa em Kyalami, na África do Sul. 

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A decisão diz respeito já a temporada de 2027 das "24h Series Middle East", a qual não acontecerá mais como previamente planejada. A prova em Kyalami, circuito pelo qual a F1 já passou, acontecerá entre os dias oito e dez de janeiro. 

De acordo com a promotora, a escolha foi tomada “devido à incerteza contínua na região do Golfo e ao impacto disso nos custos de logística e no planejamento de transportes confiáveis”, segundo reportado pelo site PlanetF1

Apesar de ter Oriente Médio no nome, a categoria também passa por etapas na europa, em pistas como Mugello, Spa-Francorchamps e Barcelona. Porém, todas as corridas planejadas para o Oriente Médio em 2026 foram adiadas para o ano que vem. 

O anúncio chega após a decisão da FIA de cancelar a final do Mundial de Rally (WRC)  na Arábia Saudita. Na F1, o GP do Bahrein, marcado para o primeiro fim de semana de outubro, acontecerá na Malásia, porém, ainda não há uma conclusão sobre as etapas finais do Catar e de Abu Dhabi. 

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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