Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa
Piloto agenciado pela A14 Management é o 3º colocado do campeonato e compete no icônico traçado belga que também receberá a disputa do MLMC
Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira a disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa-Francorchamps
Piloto agenciado pela A14 Management é o 3º colocado do campeonato e compete no icônico traçado belga que também receberá a disputa do MLMC
Neste final de semana Alexander Jacoby disputa a etapa de Spa-Francorchamps da European Le Mans Series (ELMS) e Michelin Le Mans Cup (MLMC). Será a estreia do piloto brasileiro no icônico circuito belga.
Alexander Jacoby chega embalado após vencer a etapa de Imola do European Le Mans Series em trio com os franceses Louis Iglesias e Paul Lanchere. O trio que partiu da pole position realizou uma prova impecável na pista italiana e com o resultado alcançou a terceira posição do campeonato.
A etapa da Bélgica também terá a disputa da Michelin Le Mans Cup, corrida que é realizada em dupla tem duração de duas horas. Alexander Jacoby divide o LMP3 da CLX Motorsport com o suíço Kevin Rabin e a dupla busca um bom resultado após início conturbado na competição.
No sábado acontece a disputa da MLMC e no domingo o traçado de 7.004 metros e 20 curvas recebe a prova de 4 Horas do European Le Mans Series.
“Estou muito feliz por competir em Spa, acho que é o sonho de todo piloto acelerar nesta pista e comigo não é diferente. Estou confiante depois do bom desempenho que tivemos em Imola e será importante ter muita consistência para nos mantermos na briga do título da ELMS. Na Le Mans Cup tivemos uma temporada difícil até agora e nosso objetivo será terminar a prova e uma boa posição", destacou Alexander.
Programação da etapa:
Sexta-feira, 21 de agosto
04:50 - Treino Livre 1 (MLMC)
06:00 - Treino Livre 1 (ELMS)
09:50 - Treino Livre 2 (MLMC)
Sábado, 22 de agosto
04:00 - Treino Livre 2 (ELMS)
07:05 - Qualificação (MLMC)
07:52 - Qualificação (ELMS)
10:52 - Corrida (MLMC)
Domingo, 23 de agosto
08:00 - Corrida (ELMS)
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