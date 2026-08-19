Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Geral

Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa

Piloto agenciado pela A14 Management é o 3º colocado do campeonato e compete no icônico traçado belga que também receberá a disputa do MLMC

Publicado:
Alexander Jacboy

Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira a disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa-Francorchamps

Piloto agenciado pela A14 Management é o 3º colocado do campeonato e compete no icônico traçado belga que também receberá a disputa do MLMC

Neste final de semana Alexander Jacoby disputa a etapa de Spa-Francorchamps da European Le Mans Series (ELMS) e Michelin Le Mans Cup (MLMC). Será a estreia do piloto brasileiro no icônico circuito belga.

Alexander Jacoby chega embalado após vencer a etapa de Imola do European Le Mans Series em trio com os franceses Louis Iglesias e Paul Lanchere. O trio que partiu da pole position realizou uma prova impecável na pista italiana e com o resultado alcançou a terceira posição do campeonato.

A etapa da Bélgica também terá a disputa da Michelin Le Mans Cup, corrida que é realizada em dupla tem duração de duas horas. Alexander Jacoby divide o LMP3 da CLX Motorsport com o suíço Kevin Rabin e a dupla busca um bom resultado após início conturbado na competição.

No sábado acontece a disputa da MLMC e no domingo o traçado de 7.004 metros e 20 curvas recebe a prova de 4 Horas do European Le Mans Series. 

“Estou muito feliz por competir em Spa, acho que é o sonho de todo piloto acelerar nesta pista e comigo não é diferente. Estou confiante depois do bom desempenho que tivemos em Imola e será importante ter muita consistência para nos mantermos na briga do título da ELMS. Na Le Mans Cup tivemos uma temporada difícil até agora e nosso objetivo será terminar a prova e uma boa posição", destacou Alexander.


Programação da etapa:

Sexta-feira, 21 de agosto
04:50 - Treino Livre 1 (MLMC)
06:00 - Treino Livre 1 (ELMS)
09:50 - Treino Livre 2 (MLMC)


Sábado, 22 de agosto
04:00 - Treino Livre 2 (ELMS)
07:05 - Qualificação (MLMC)
07:52 - Qualificação (ELMS)
10:52 - Corrida (MLMC)


Domingo, 23 de agosto
08:00 - Corrida (ELMS)

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Em acidente impressionante, Igor Fraga 'voa' após ser atingido na largada da Super GT em Fuji; veja

Principais comentários

Últimas notícias

Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa

Geral
Misc Geral
Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa

Ricardo Zonta e Galid Osman buscam mais pontos na etapa de Londrina da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Londrina
Ricardo Zonta e Galid Osman buscam mais pontos na etapa de Londrina da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil: SG28 Racing corre em casa por mais pódios

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Londrina
NASCAR Brasil: SG28 Racing corre em casa por mais pódios

Cacá Bueno parte para Londrina e busca primeiras posições na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Londrina
Cacá Bueno parte para Londrina e busca primeiras posições na NASCAR Brasil