A temporada 2025 da FRECA tem sequência neste final de semana com a disputa da quarta etapa do campeonato, marcada para o circuito de Hungaroring, na Hungria. Vencedor na última etapa, em Zandvoort, quando obteve as poles positions das duas corridas, Pedro Clerot parte para a rodada dupla em busca de mais resultados positivos.

O piloto da Van Amersfoort aparece na quinta posição da tabela de classificação após três etapas e tem boas recordações do circuito localizado nas cercanias de Budapeste, a capital húngara. Em 2024, Clerot garantiu um pódio entre os competidores da categoria Rookie, em prova da qual terminou no top-10 geral.

“Vamos para Hungaroring, que é uma pista em que tivemos bom desempenho no ano passado. Vou para esta rodada dupla embalado pela vitória que tivemos em Zandvoort, que me colocou no top-5 do campeonato, e a ideia é seguir em busca de bons resultados para me aproximar dos líderes da classificação e chegar ao final do ano na luta pelo título”, diz Clerot.

A programação da FRECA em Hungaroring terá início já na quinta-feira (3), com duas sessões de testes coletivos. A sexta-feira terá os dois treinos livres oficiais do final de semana, enquanto o sábado contará com uma classificação e a primeira corrida, marcada para 8h30. O domingo terá uma nova definição de grid de largada e a corrida 2, que tem início às 10h40. O YouTube mostra a rodada dupla.

Confira a programação da etapa de Hungaroring da FRECA:

Quinta-feira, 3 de julho

5h15 - teste coletivo 1

10h05 - teste coletivo 2

Sexta-feira, 4 de julho

4h30 - treino livre 1

11h - treino livre 2

Sábado, 5 de julho

4h - classificação

8h30 - corrida 1

Domingo, 6 de julho

3h30 - classificação

10h40 - corrida 2

