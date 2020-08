Enzo e Pietro Fittipaldi lançam Curso de Pilotagem infantil para incentivar automobilismo no Brasil

As crianças e jovens do Brasil acabam de ganhar uma nova casa para darem seus primeiros passos no automobilismo. Com a criação do Curso de Pilotagem infantil Fittipaldi Brothers, dos irmãos Pietro e Enzo Fittipaldi, mais talentos poderão se desenvolver no esporte a motor no Speedway Music Park, kartódromo localizado em Balneário Camboriú (SC), que receberá alunos de 6 a 11 anos.

“Eu e meu irmão nascemos em uma família com tradição no automobilismo, mas nem todos podem ter esta oportunidade e por isso queremos dar chance a mais pilotos poderem iniciar sua carreira no automobilismo. Vamos poder passar um pouco da experiência que temos e incentivaremos muitas crianças para não apenas sonhar com uma carreira no esporte, mas também ter no automobilismo uma forma de desenvolver disciplina, foco etc. Tudo isso tendo uma metodologia bem eficiente e com o conhecimento técnico de um instrutor muito experiente como o Pedro (Jacobsen)”, diz Pietro, que é piloto reserva da Haas na F1 e foi campeão da World Series em 2017.

Campeão da F4 Italiana em 2018 e vice na Fórmula Regional na Europa em 2019, Enzo também comemorou a nova atuação dos irmãos Fittipaldi.

“O objetivo do curso Fittipaldi Brothers é ajudar a base do kartismo e do automobilismo brasileiro. A melhor base para o nosso esporte é o kart e queremos passar um pouco desse nosso conhecimento nas pistas para quem sonha um dia ser piloto profissional. O Brasil sempre teve grandes talentos em várias categorias e isso precisa ser incentivado”, diz Enzo, que é integrante da Academia de Pilotos da Ferrari e corre atualmente na F3.

Diretor-técnico do kartódromo e um dos grandes incentivadores da criação da escolinha, Pedro Jacobsen trabalha como instrutor de pilotagem desde 2003 e acredita que esse é um grande passo na formação de novos pilotos.

“Eu comecei com seis anos no kart, fui campeão estadual e ganhei oito títulos no kartismo brasileiro. Corri em diversas categorias como Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet e Stock Light. Comecei a ser instrutor de pilotagem em 2003 em Las Vegas, onde eu corria para a Fittipaldi Racing, do Christian, e comecei a desenvolver um projeto de aulas para crianças. E desde então este tem sido meu foco, essa paixão na minha vida, que é apoiar e instruir os jovens pilotos na base, inclusive tive a honra de ter o Enzo e Pietro como alunos e hoje estamos juntos novamente neste grande projeto”, diz Jacobsen.

Ao todo, serão 12 vagas, incluindo uma destinada a um aluno de escola pública a ser indicado pela Secretaria de Educação de Balneário Camboriú. “Nossa ideia é conseguir apoio para ter pelo menos seis vagas no futuro preenchidas por alunos que possam ter acesso ao curso mesmo sem condições financeiras, para tornar mais acessível o automobilismo a todos”, diz Jacobsen.

As atividades do curso no kartódromo Speedway Music Park ainda estão restritas em Balneário Camboriú, esperando por uma liberação das atividades comerciais na região por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus nesta região, mas as inscrições para a escola já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail contato@brasildrive.com.br . O curso será ministrado pela equipe Brasil Drive, liderada por Pedro Jacobsen.