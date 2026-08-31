Erick Schotten testa protótipo LMP3 em Barcelona e vive "experiência especial"

Plenamente recuperado da lesão sofrida no pé após acidente durante etapa do TCR South America, em julho, Erick Schotten voltou a acelerar em grande estilo. Ao lado de Pipo Massa, o jovem piloto de 19 anos acelerou um protótipo LMP3 da Le Mans Cup a convite da tradicional equipe italiana AF Corse. A experiência para a dupla aconteceu na última semana, entre quinta e sexta-feira (27 e 28 de agosto) no Circuito de Barcelona-Catalunya.

A ação na pista foi acompanhada de perto por Felipe Massa, vice-campeão mundial de F1 em 2008 e pai de Pipo, que em 2026 faz sua primeira temporada como piloto da Porsche Cup Brasil. Piloto brasileiro mais jovem a vencer uma corrida no TCR South America (em junho, na etapa noturna de Cuiabá), Schotten destacou sua primeira experiência a bordo de um carro de tal especificação e enalteceu a chance recebida pela equipe, algo que não poderia deixar escapar.

“Foi uma oportunidade muito bacana pra gente. Recebemos o convite da AF Corse, uma equipe supertradicional e importante no automobilismo mundial, para testarmos o LMP3. O carro realmente é incrível, com muita performance, e também foi muito bom como experiência andar em uma pista como Barcelona. Aproveitamos a oportunidade para conhecer um pouquinho desse novo universo do Endurance”, disse o piloto de Timbó (SC).

“Fizemos saídas bem positivas, eu e o Pipo andamos bem, fizemos uma boa dupla e inclusive temos a mesma altura, praticamente a mesma estrutura corporal, então o assento usado por nós foi o mesmo, algo que ajudou muito. Nos entendemos e trabalhamos super bem juntos, o que foi positivo”, acrescentou.

“Foi um teste bastante proveitoso e igualmente muito importante pra gente ter aceito esse convite para viver uma experiência tão especial na minha carreira. Vamos ver agora o que o futuro nos reserva, mas viajo de volta pra casa muito feliz”, concluiu.

Depois de acelerar em Barcelona-Catalunya, Erick Schotten volta ao Brasil para retomar a disputa da temporada 2026 da Stock Light. Dono de quatro pódios e na sexta colocação do campeonato, o catarinense volta a acelerar o carro #77 da W2 Racing ProGP no fim de semana de 4 a 6 de setembro no Circuito dos Cristais, em Curvelo, região central de Minas Gerais.

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