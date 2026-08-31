Erick Schotten testa protótipo LMP3 em Barcelona e vive "experiência especial"
Ao lado de Pipo Massa, o catarinense recebeu convite da tradicional equipe italiana AF Corse para guiar o carro em uma das pistas mais tradicionais do automobilismo mundial entre as últimas quinta e sexta-feira
Recuperado de lesão no pé, Erick Schotten acelerou protótipo da Le Mans Cup (Erolf Schotten)
Plenamente recuperado da lesão sofrida no pé após acidente durante etapa do TCR South America, em julho, Erick Schotten voltou a acelerar em grande estilo. Ao lado de Pipo Massa, o jovem piloto de 19 anos acelerou um protótipo LMP3 da Le Mans Cup a convite da tradicional equipe italiana AF Corse. A experiência para a dupla aconteceu na última semana, entre quinta e sexta-feira (27 e 28 de agosto) no Circuito de Barcelona-Catalunya.
A ação na pista foi acompanhada de perto por Felipe Massa, vice-campeão mundial de F1 em 2008 e pai de Pipo, que em 2026 faz sua primeira temporada como piloto da Porsche Cup Brasil. Piloto brasileiro mais jovem a vencer uma corrida no TCR South America (em junho, na etapa noturna de Cuiabá), Schotten destacou sua primeira experiência a bordo de um carro de tal especificação e enalteceu a chance recebida pela equipe, algo que não poderia deixar escapar.
“Foi uma oportunidade muito bacana pra gente. Recebemos o convite da AF Corse, uma equipe supertradicional e importante no automobilismo mundial, para testarmos o LMP3. O carro realmente é incrível, com muita performance, e também foi muito bom como experiência andar em uma pista como Barcelona. Aproveitamos a oportunidade para conhecer um pouquinho desse novo universo do Endurance”, disse o piloto de Timbó (SC).
“Fizemos saídas bem positivas, eu e o Pipo andamos bem, fizemos uma boa dupla e inclusive temos a mesma altura, praticamente a mesma estrutura corporal, então o assento usado por nós foi o mesmo, algo que ajudou muito. Nos entendemos e trabalhamos super bem juntos, o que foi positivo”, acrescentou.
“Foi um teste bastante proveitoso e igualmente muito importante pra gente ter aceito esse convite para viver uma experiência tão especial na minha carreira. Vamos ver agora o que o futuro nos reserva, mas viajo de volta pra casa muito feliz”, concluiu.
Depois de acelerar em Barcelona-Catalunya, Erick Schotten volta ao Brasil para retomar a disputa da temporada 2026 da Stock Light. Dono de quatro pódios e na sexta colocação do campeonato, o catarinense volta a acelerar o carro #77 da W2 Racing ProGP no fim de semana de 4 a 6 de setembro no Circuito dos Cristais, em Curvelo, região central de Minas Gerais.
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