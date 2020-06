Alex Zanardi permanece em estado grave após acidente de handbike em estrada em Siena e cirurgia subsequente na noite desta sexta-feira. A última atualização do hospital Santa Maria alle Scotte, publicada nesta manhã, diz que seus sinais vitais estão estáveis.

O boletim médico diz: “Quanto às condições clínicas de Alex Zanardi, hospitalizado em condições muito graves na policlínica Santa Maria alle Scotte, após acidente ocorrido na província de Siena, informamos que o paciente, submetido a uma delicada intervenção neurocirúrgica na noite de 19 de junho e posteriormente transferido para terapia intensiva, possui parâmetros hemodinâmicos e metabólicos estáveis.”

“Está intubado e sustentado por ventilação artificial enquanto o quadro neurológico permanece grave.”

Zanardi passou por cerca de três horas de cirurgia neuro-maxilofacial (relacionada à mandíbula e face) na sexta-feira sob a orientação do Dr. Giuseppe Oliveri, chefe de neurocirurgia do hospital.

