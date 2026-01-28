Ex-Fórmula Delta de 19 anos pede desculpas por agredir jovem de 16 anos; vítima está em estado grave
Pedro Turra chegou a ser preso em flagrante no sábado, mas foi solto após pagar fiança
Pedro Turra (Reprodução/Instagram)
Na última sexta-feira, o empresário e piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, pediu desculpas ao adolescente de 16 anos que está em estado grave na UTI após ter sido agredido no fim da semana passada. Ele competia na Fórmula Delta, categoria de entrada do automobilismo brasileiro.
O episódio começou na última sexta-feira, na saída de uma festa em Vicente Pires (DF), quando Turra teria jogado um chiclete mascado em um amigo da vítima, que então falou que "não deixaria barato". A briga começou nesse momento, com o piloto de 19 anos desferindo socos contra o adolescente, incluindo golpes na cabeça.
O impacto das agressões foi severo, com a vítima perdendo o equilíbrio e batendo a cabeça em um carro. Ele sofreu traumatismo craniano e continua hospitalizado, em coma, sem previsão de alta. Turra foi preso em flagrante, em casa, no último sábado (24), mas foi solto após pagar R$24,3 mil de fiança, o equivalente a 15 salários mínimos. Ele deve ser indiciado por lesão corporal gravíssima.
Nesta segunda-feira, a Fórmula Delta oficializou o desligamento de Turra. Por meio de publicação no Instagram, a categoria destacou que a "decisão já estava em andamento", mas não poderia se tornar pública por questões jurídicas.
Na terça-feira (27), a defesa de Pedro Turra divulgou um vídeo pedindo desculpas à família da vítima. No material, compartilhado pelo portal G1, o piloto se apresenta e diz que "nunca teve a intenção de deixar [o adolescente] desse jeito".
"Olá. Meu nome é Pedro Arthur Turra Basso. Eu vim aqui pedir perdão ao Rodrigo, à família do Rodrigo. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu não tenho palavras para descrever o quão arrependido eu estou. Eu oro todo dia para Deus para que o Rodrigo saia do hospital bem, que a família dele fique bem", falou.
"Quando aconteceu a briga, eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele, comigo, porque nós dois saímos andando. Quando falaram que ele estava no hospital, achei que ele tinha rasgado o lábio, machucado o nariz, mas não desse jeito. Se eu soubesse que ele tinha se machucado desse jeito, eu nunca teria abandonado. Eu estaria lá para ajudar, para socorrer ele. Eu estou muito arrependido, peço a Deus todos os dias que ele saia bem do hospital", acrescentou.
